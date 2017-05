De lokale judoutøverne leverte på høyt nivå i nordisk

Det er hans klare ambisjon på litt lengre sikt. I Nordisk Mesterskap sist helg i Trollhättan i Sverige tok han tredjeplass i seniorklassen for 100 kg, en meget tøff klasse med flere konkurrenter på europeisk og verdenscup-nivå.

– Henrik er i superform, og nå gleder vi oss til å se ham i European Open i Romania i starten av juni, sier trener Lars Erik Bjørås.

Veteran og stort talent

Treneren, som selv stilte i veteranklassen for 73 kg ble nummer fem i nordisk etter en seier og to tap. Men såpass jevne kamper at det like godt kunne endt med medalje. Han skal på sin side delta i veteran-EM i juni.

Tilbake til de mer lovende utøverne, så tok Martin Hynne tredjeplassen i U18 90 kg. Den relativt ferske judoutøveren slo ut flere rutinerte motstandere med spektakulære teknikker.

– Uten tvil et stort talent som på kort tid har gjort seg bemerket i kampsportmiljøet, skryter Lars Erik Bjørås.

En kvinnelig fighter

Tredjeplass ble det også for Ragnhild Holbø, som konkurrerer i U21 48 kg. Om henne sier treneren følgende:

– Hun er en skikkelig fighter som aldri gir seg. Det var veldig fortjent at hun fikk med seg en medalje. Ragnhild konkurrerer på høyt nivå og har hatt fin utvikling i år. Vi gleder oss til fortsettelsen, bedyrer Bjørås.

Tøft for norgesmesteren

Femte og siste representant for Levanger judoklubb i Nordisk Mesterskap var Lavrans Lysne-Ness i U21 90 kg.

– Lavrans er fersk norgesmester, men møtte i nordisk veldig tøff motstand. Han gikk to meget gode kamper selv om det ble tap. Lavrans er bare førsteårs junior, og har dermed to år igjen på juniornivå - så vi gleder oss til neste sesong, sier trener Lars Erik Bjørås.