Sørmo-selvmål ødela for Levanger

Levanger 1-1 Ranheim Vi fulgte fotballfesten direkte Innherred satt ringside og ga dere oppdateringer fra derbyet.

Klasseangrep

På norsk fotballs nasjonaldag var det duket for et herlig derby på Moan. Ranheim hadde tatt turen for å måle krefter mot Levanger i det som har fått navnet "Slaget om Trøndelag".

I den første halvdelen av kampen var det to lag som begge hadde en tydelig kampplan. Ranheim ønsket å spille ball, mens Levanger la seg kompakte defensivt og satset på overganger.

Til tross for at det ikke var det publikumsoppmøte som Levanger FK hadde håpet på, så fikk de mest å juble for i førsteomgangen. Aniekpeno Udoh vartet opp med flott spill på venstreflanken før han ga ballen til Adria Mateo Lopez. Spanjolen sendte avgårde en glimrende stikker til Kim Robert Nyborg som var iskald alene med Ranheim-keeper og verdaling Even Barli. Dermed sto det 1-0 på resultattavla.

Det ble ikke flere nettkjenninger i de første førtifem minuttene, og det var levangerspillerne som kunne glise da lagene gikk inn til pause .

Sørmo med selvmål

Kampbildet endret seg ikke utover den andre omgangen. Ranheim hadde banespillet, mens Levanger lå kompakte solide defensivt.

I lang tid så det ut som at Levangers kampplan samt et praktangrep skulle avgjøre kampen, men så skjedde det som ikke skulle skje.

Bent Sørmo sto upresset ved bakerste stolpe da han skulle klarere ballen unna. I stede for å sende ballen fremover på banen, sendte han den rett inn i eget mål. En kjempetabbe som dessverre for hvittrøyene ble avgjørende.

Da dommeren blåste av kampen sto det 1-1 på resultattavla, og dermed ble det ingen vinner av slaget om Trøndelag.

Alt i alt var det en spennende og underholdende kamp, men det ble altså ingen vinner av slaget på Moan. Til tross for at de ikke var mer enn omkring 900 tilskuere, så var det god stemning på Moan. Både hjemmelagets supportere og de som hadde tatt turen fra Ranheim sørget for en herlig ramme rundt kampen.

Neste kamp for Levanger er hjemme mot Fredrikstad førstkommende søndag.

Slik spilte lagene:

Levanger stilte med følgende spillere: Lund; Sørmo, Nordberg, Berger, Aamodt; Nyborg (Voll 68'), Lopez (Rønning 75'), J. Wrele, Aas; Stene, Udoh (Astvald 53').

Ranheim benyttet seg av disse spillerne: Barli; Witry, Rismark, Kvande, Foosnæs, Blakstad, Reginiussen (Riksvold 88'), Løkberg; Gjertsen, Karlsen (Sørløkk 78'), Rye (Storflor 63').