Jonas Svensson storspilte for AZ Alkmaar

Svensson slipper å sone etter rødkortet Det nederlandske fotballforbundet konkluderte med at det ikke var riktig.

Jonas Svensson spilte høyreback under hele kampen da AZ Alkmaar vant 4-1 borte mot Groningen 17. mai. Dette var den første kampen av to semifinalekamper i kvalifiseringen til Europa League-spill for Svensson og co. De har med andre ord et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret som spilles på AZs egen AFAS Stadion om to dager.

Like før pause kom verdalingens første assist da han serverte ballen til vingen Alireza Jahanbakhsh. Svensson fortsatte i samme spor i den andre omgangen, og etter 66 minutter vartet han opp med nok en assist. Denne gangen til Alkmaars spiss Wouter Weghorst.

I utgangspunktet var høyrebacken suspendert til denne kampen. Dette etter at han pådro seg direkte rødt kort i siste seriekamp. Men, etter at dommerstaben hadde fått sett situasjonen i etterkant av kampen ble det røde kortet kansellert.

Jonas møtte en tidligere lagkamerat i Alexander Sørloth. Den tidligere RBK-spissen spilte spiss under hele kampen mot verdalingen.