Alt klaffet for Vetle

For ett år siden fullførte Vetle Sandvik Berre (26) fra Levanger en bachelorgrad i grafisk design ved Westerdals i Oslo.

– Jeg var på jobbintervju hos Tank Design samme dag som bachelorutstillingen. Et par dager senere hadde jeg jobben, og jeg har jobbet der siden august, forteller 26-åringen.

Han bor på Torshov, arbeider på Sagene, og flyttet til Oslo etter ett år med markedsføring i BI i Trondheim, og noen perioder hjemme i Levanger.

– BI var veldig feil. Jeg er ikke en sånn storleser, og må gjøre ting. Det må være praktisk. Planen var først å ha markedsføring i bunnen, og så ta grafisk design, men det var litt ambisiøst.

Tidlig karrierevalg

Vetle har vokst opp flere steder i Levanger – han har bodd både på Skogn, Nesset og Bruborg. Han gikk medielinja på Levanger videregående, og var russ i 2009. Men interessen for grafisk design kom lenge før.

– Mamma (Ingvild Berre) har vært formgivingslærer og det har smittet over på meg. Da jeg var 11 år så visste jeg hva jeg skulle drive med, men det var kanskje mer Photoshop enn grafisk design jeg tenkte da.

Vetles arbeidsgiver har avdelinger i Oslo, Tromsø og åpner nå kontor i Trondheim. Vetle forteller at han har mange arbeidsoppgaver.

– Jeg jobber med identiteter, med emballasje, bokcover og magasiner. Det er mye web, og det meste er digitalt. Noen prosjekter er slik at man er med fra starten av og utvikler hele konseptet, men det kan variere litt. Det artigste er å komme opp med gode ideer, og finne måter å kommunisere på. Å sette seg inn i hva kunden gjør, og gjøre om det til en enkel idé. Jeg setter like stor pris på idéarbeid som grafisk design som håndverk.

– Kjedeligste du gjør da i jobben da?

– Det er vanskelig å svare på. Kanskje brosjyrer der man bare følger en manual på hvordan tekst og bilder skal være. Det er ikke noe kreativt arbeid. Man bare «mac'er», som vi kaller det.

Posterboy

På kundelista hos Tank Design står blant annet Minde sjokolade og utemøbelprodusenten Vestre.

Hos sistnevnte har Vetle stilt opp som modell i annonser.

– Det har gått litt sport i det på kontoret, og det er flere ansatte som har stilt opp i annonser. Men det er ikke close-up, og benken i fokus, ler Vetle.

– Du som jobber med profilering, hvilke bilder i hodet får du når du tenker på hjemplassen Levanger?

– Vil du at jeg skal begynne å slakte det visuelle på Levanger? Det bærer veldig preg av at det godt kunne vært ett designbyrå som kunne fått det meste av profiler. Det er mye rustne profiler som helt ærlig ikke er veldig godt håndverk. Men du må ikke skrive noe sånn at jeg blir folkefiende i Levanger, jeg må hjem iblant også!

Hva savner du på Levanger?

– Nærheten til hytta både ved sjøen og fjellet – i Åsenfjord og på Grønningen. Jeg prøver å komme meg ut når jeg er hjemme, en kan ikke bare dra inn eksos.

Hva savner du minst?

– Det å sitte i sofaen å prøve å komme på noe å gjøre. Det skjer jo litt på Levanger, men kanskje ikke nok om man er litt rastløs.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Nei, jeg sjekker avisa deres et par ganger, ellers er det alltid noen som blåser ut på Facebook. Hvis det er skikkelig viktig ringer foreldrene. Når pappa ringer (Edgar Sandvik) går det mest i LFK da. Jeg spilte fotball selv til jeg begynte på ungdomsskolen. Da fant jeg ut at det var artigere med data og sånn latskapsting.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Det må være når vi kjøpte Bugg (tyggis) til 50 øre på Videoforum. Et romantisk Levanger-minne! Jeg kjøpte alle smakene.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– Det er ikke godt å si altså. Det ligger veldig langt bak i hodet hvis det er en mulighet. Det er vel bare kvinnfolk som klarer å flytte på oss mannfolk.