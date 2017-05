Solid av Verdal

Sola skinte, det var godt publikumsoppmøte, så alt lå til rette for en hyggelig fotballstund på Verdal stadion lørdag ettermiddag.

Første omgang ble litt «treg». Verdal hadde godt kontroll, og slapp ikke Molde til en eneste sjanse.

Motsatt vei hadde verdalingene mer og by på.

Adrian Krysian hadde to gode muligheter, både etter 26 minutter og når halvtimen var spilt.

Den første reddet Molde-keeperen mesterlig, mens den andre gikk like utenfor.

I det 38. minutt hadde polakken en ny stor mulighet, men avslutningen fra 10 meter strøk utsiden av stolpen.

Skadet Krysian

Etter dette hadde Krysian store problemer med en trøblete ankel og haltet mer eller mindre rundt.

Han fullførte omgangen og delere av den siste, men var tydelig hemmet og ble byttet ut etter hvert.

Klassescoring I

Etter 36 minutter fikk Verdal opp til 1-0. Nydelige kombinasjoner på venstre side, et flott innlegg fra Mikael Engesvik, og en like flott heading fra Even Følstad Pedersen brakte hjemmelaget i føringen.

I grunnen handlet mye om venstrebacken til Verdal lørdag ettermiddag. Mikael Engesvik gjennomførte en strålende kamp, og skapte ofte store problemer for Molde-forsvaret når han kom på sine raid oppover banen.

De fleste av hjemmepublikummet hadde nok forventet at Verdal skulle kjøre over det unge Molde-laget i andre omgang, men det skulle vise seg at laget fra rosenes by skulle bli en hard nøtt å knekke.

Molde utlignet etter 54 minutter ved Christian Dahl.

Denne scoringen kunne blitt avgjørende for kampen, men hjemmelaget viste mental styrke og slo tilbake tre minutter senere.

Klassescoring II

Samme Engesvik kom rundt på venstrekanten, og inne i feltet ventet Hasse Nordvoll, som på mesterlig vis dundret ballen i krysset fra kort hold.

Klassescoring av kapteinen.

Molde hang fortsatt godt med i kampen, og det var sjanser begge veier, men Verdal var det førende laget.

På overtid satte Sigurd Røstad Olsen i 3-1, og dermed ble det en poengløs tur til Innherred for Daniel Berg Hestad og hans gutter.

Skryt fra Hestad

Molde-legenden var imidlertid godt fornøyd med laget sitt. Det var et ungt lag han hadde med seg, og seks til sju spillere var faktisk uaktuell på grunn av skader.

Hestads egen sønn, Tobias, kom inn i andre omgang og gjorde ikke skam på familienavnet. Han er født i 2000, og det var også tre andre på laget som var av samme årgang, så det sier kanskje litt.

Daniel Berg Hestad syntes imidlertid Verdal var et godt og robust lag, og tippet at laget ville kjempe i toppen.

- Absolutt - et godt organgisert lag, og slik jeg ser det så ligger de ikke tilbake for noen av de andre lagene som er tippet i toppen.

Det var skussmål som Nils Petter Austad likte å høre.

- Selv om Molde kom med et ungt lag, så er det gode spillere. Flere av dem har landskamper for yngres landslag. Jeg synes vi viste moral da de utlignet, og alt i alt synes jeg vi vinner fortjent, var verdalstreneren sin oppsummering.

Austad var enig med lokalavisen at Mikael Engesvik gjorde en god kamp, men samtidig ville han berømme den gode laginnsatsen.

Hektisk program

Nå venter en tøff uke for verdalingene.

Allerede onsdag kommer eliteserielaget Kristiandsund på besøk i cupen, og Benjamin Stokke & Co blir en tøff utfordring.

Neste helg går turen til Bodø hvor Junkeren er motstander. Forøvrig et nytt bekjentskap for Verdal.

Det gjelder å være flink med restituering de kommende dagene. Skal ble bli både cupbombe og nye seriepoeng så trengs det både friske fotballbein og hoder.