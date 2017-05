Vil gi Levanger trøbbel

Fredrikstad FK klarte ikke å sikre tre poeng mot motstander Jerv under deres kamp 16. mai, og er klar på at det blir tøft å møte Levanger på bortebane søndag klokken 18.00.

- Det er en viktig kamp. Levanger er et tøft og solid lag, så det er viktig at vi er disiplinert og jobber hardt. Vi må gå ut der og våge å spille slik at vi kan sette dem under press, sier Fredrikstad-trener Andrea Loberto i et videointervju på lagets hjemmeside .

Loberto sier laget har skapt mange sjanser gjennom de siste fire kampene.

- Jeg har telt rundt 32 målsjanser til sammen, så nå handler det bare om å være enda råere. Samtidig må vi sørge for at vi er våkne gjennom de 90 minuttene pluss tilleggstid, slik at Levangerspillerne slipper til minst mulig. Guttene jobber bra nå og vi ønsker å gi Levanger trøbbel, sier Andrea Loberto.