Glimrende forestilling av Levanger da de knuste Fredrikstad

Levanger 3-1 Fredrikstad Vi fulgte kampen direkte Vi satt ringside og ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Levanger-dominans

Da bunnlaget Fredrikstad tok turen til Innherred for å måle krefter mot Levanger ble det endelig seier for hjemmelaget på "nye Moan". LFK vartet opp med en festforestilling av en kamp, og sendte FFK hjem med null og niks.

Det var hjemmelaget som var det førende laget i den første halvdelen av kampen. Etter et jevnspilt første kvarter, så tok vertene fullstendig over banespillet. De skapte ikke all verden til sjanser, men var effektive da de først fikk muligheten.

Etter 36 minutter fikk LFK hull på byllen. Kim Robert Nyborg la inn mot mål, og der dukket Jo Sondre Aas opp som fikk flikket ballen bakover. Ballen gikk dog ikke mot mål, men havnet i stede i føttene til Marcus Astvald som avsluttet mot mål. FFKs sisteskanse Håvar Grøntvedt Jenssen måtte gi retur, og den havnet rett i føttene til den tidligere FFK-spilleren Robert Stene. Måltyven satte enkelt inn 1-0.

Like etter doblet vertene ledelsen, og denne gangen signert Aas. Erik Tønne sendte avgårde en glimrende stikker til LFK-spissen som rundet keeper og vendte bort flere forsvarsspillere før han satte inn 2-0.

Da dommeren blåste av førsteomgangen var det LFK spillere som kunne rusle inn i garderboen med et smil om munnen. En glimrende omgang av dem, og blant de aller beste var unggutten Horenus Taddese som takket for tilliten på solid vis.

Enveiskjøring

Kampbildet endret seg ikke utover i den andre omgangen. Levanger dominerte alt utpå den nye matta på Moan, mens gjestene hadde lite å stille opp med.

Da det sto 62 minutter spilt på måltavla så noterte ringreven Robert Stene seg for nok en scoring. Marcus Astvald la inn fra dødlinja, og inne i feltet steg Stene til værs og stanget inn 3-0.

I det 90. spilleminutt fikk dog gjestene inn et trøstemål signert Mouhamadou Ndiaye etter at Julian Faye Lund var på bærtur.

Stillingen ble til slutt 3-1, og det var virkelig en vel fortjent seier til Levanger.

Se forøvrig billedgalleri i saken.

Neste kamp for Levanger er borte mot Mosjøen i NM førstkommende onsdag. Da går den andre runden av stabelen. Deretter skal de ta turen ned til Elverum for å spille seriekamp mot dem 28. mai.

Slik spilte lagene:

Levanger brukte disse spillerne: Faye Lund; Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne; Astvald (Aamodt 89'), Lopez, Taddese (J. Wrele 79'), Nyborg; Stene (Strand 80'), Aas.

Fredrikstad benyttet seg av følgende spillere: Jenssen; Lahdenmäki (Veteli 62'), Leko, Skagestad, Akinyemi; Karoliussen, Westgaard, Trebotic (Kaland 85'); Flo, Begby (Wright 46'), Ndiaye.