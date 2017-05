Nå begynner det virkelig å likne noe

Etter fem kamper står laget med fire seire og ett tap, og det er bare NTNUI som er foran på tabellen. Men de har spilt to kamper mer, og ligger kun poenget foran.

Mandag kveld fikk Nardo unngjelde for et offensivt verdalslag. Til tross for flere gode muligheter den første halvtimen, klarte ikke noen av spillerne å sette ballen i mål. Da ble det istedet Nardo som fikk sine muligheter mot slutten av første omgang.

Åpninger etter pause

Men heller ikke de klarte å score, i en omgang der keeperne på begge sider gjorde sakene sine meget bra.

Etter hvilen skulle det imidlertid løsne for Verdal. Ingrid Borgen ordnet 1-0 og kaptein Hanna Sørensen 2-0, før gjestene reduserte på straffespark. Så sørget Aurora Auran for 3-1 før Ingrid Borgen fastsatte sluttresultatet til 4-1.

– Vi var forberedt på et spennende oppgjør. Nardo er en av våre argeste rivaler, sier trener Ole Einar Marken etter kampen.

Solid bakover

Han er spesielt godt fornøyd med forsvarsarbeidet til jentene sine i kampen.

– Bortsett fra straffesituasjonen har vi veldig god kontroll i bakre rekker, sier treneren.

Til syvende og sist føler han at Verdal vant på å være best trent.

– Når vi skrur opp tempet et hakk til etter pause blir motstanderne mer slitne enn oss. Vi skaper mange sjanser og vinner til slutt meget fortjent, sier trener Ole Einar Marken.