– Verdal skal ikke stoppe cup-ambisjonene

Det går bra for Benjamin Stokke om dagen i Kristiansund. Etter en litt trå start nyter han nå trener Christian Michelsen sin fulle tillit, og siste seriekamp dundret han en ball i nettaket og bidro dermed til 3–2 sier over Haugesund. Laget fra «Baillbyen» står med 11 poeng etter 10 kamper og ligger med det på en solid 10. plass på tabellen.

–Fotballen her blir mer som en jobb. Det er spillere her fra mange kanter av verden. I så måte så hadde jeg nok et mye større nettverk i Levanger.

Klokka er så vidt passert 13 mandag, og Benjamin er ferdig med dagens jobb. I morgen går turen nordover og cupkamp mot Verdal onsdag. Kristiansund overnatter på Hell, men vestfoldingen får lov til å ta toget videre til Levanger og tilbringe natten hos kjæresten Maja Nordseth.

–Jeg fikk lov til det, for jeg starter nok ikke kampen, men jeg håper at jeg får noen minutter, for jeg har lyst på et par dueller med Tobias, humrer han.

Han forteller at han har jevnlig kontakt med Verdal sin svenske høyreback, og han tør ikke tenke tanken på at kompisen skal få noe å mobbe han for fremover.

–Det skal ikke skje. Selv om vi bytter litt på laget, så har vi en så jevn og solid stall, at det skal være mer enn nok til å slå Verdal, hvis vi er skjerpet fra start.

Benjamin forteller at det har vært en overgang å komme til Kristiansund. Klubben er større og mer profesjonell, og interessen er stor i byen. Det hender ofte han blir stoppet av supportere som vil snakke fotball.

–Hvordan er nivået sammenlignet med LFK?

–Det er ikke så stor forskjell. Vi svinger kanskje ikke så mye, men jeg er ikke i tvil om at det er flere levangerspillere som kunne taklet overgangen til eliteserien helt fint, sier Benjamin Stokke, som gleder seg til gjensyn med mange gamle kjente.