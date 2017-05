Levanger valset over Mosjøen

Mosjøen 0-5 Levanger Vi fulgte LFKs cupkamp Levanger hadde tatt turen til Mosjøen for å spille den andre runden i NM.

Tidlig ledelse

Levanger kom til Kippermoen Gress som soleklare favoritter, og innfridde favorittstempelet uten problem. Vertene fra Mosjøen kom til kampen med tre poeng på seks kamper i 3.divisjon, og med et snitt på 3,5 baklengsmål per kamp. Det snittet ville ikke Levanger bedre for laget fra nord.

Etter drøye ti minutter gikk gjestene opp i føringen. Et langt innkast fra venstre ble stusset inn i feltet, og endte til slutt opp hos en umarkert Jo Sondre Aas. Fra kloss hold hadde oksen fra Rennebu ingen vanskeligheter med å sette inn 0-1. Levanger virket å ha god kontroll på kampen, men halvveis ut i omgangen var Mosjøen imidlertid nære utligning. Jonsen ble spilt fri på vertenes høyre side, men en god Ola Rygg, kombinert med litt tilfeldigheter sørget for at det fortsatt sto 0-1 da Andreas Lykke Strand fikk gå opp umarkert i boksen til Mosjøen ti minutter før pause. Unggutten stanget enkelt inn Levangers andre for kvelden, og sørget for at lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Enveiskjøring

Etter hvilen fortsatte Levanger kjøret mot målet til vertene. Ti minutter ut i omgangen økte Aniekpeno Udoh til 0-3. Nok en duell foran mål ble vunnet av en rød drakt, denne gangen Vegard Voll, og Udoh satte enkelt inn returen fra Eskil Larsen. Der Mosjøen maktet å skape noen få farligheter i første omgang, virker de totalt tannløse i andre. Tjue minutter før slutt pirket Lykke Strand inn sitt andre, og Levangers fjerde for kvelden etter flott forarbeid av Udoh. Dermed står midtbanespilleren med tre mål i årets NM. Etter scoringen roet kampen seg, men Levanger var ikke ferdigscoret. Fem minutter før slutt entret Adría Mateo Lopéz banen. Fem minutter senere serverte han kampens lekkerbisken. Fra 20 meter bøyde han ballen i en perfekt bue opp i vinkelen bak Larsen. Det ble et verdig punktum på en profesjonell opptreden av Levanger, som med det avanserte til tredje runde i cupen.

Neste runde i Norgesmesterskapet spilles allerede onsdag 31.mai.

Disse spilte kampen:

Mosjøen (4-2-3-1): Eskil Larsen - Joakim Finsaas, Elias Eide, Stian Kristiansen, Rodgers Kalyango - Oscar Kapskarmo (Winsnes fra 78’), Fredrik Pettersen - Even Jonsen (Bjørnmyr fra 58’), Lasse Lien, Eirik Høgseth - Morten Olsen (Ellingsen fra 64’)

Levanger (4-4-2): Ola Rygg - Andreas Wrele, Espen Berger (Husby fra 62’), Per Verner Rønning, Pål Aamodt - Andreas Lykke Strand, Joakim Wrele, Vegard Voll, Erik Tønne (Mateo Lopez fra 85’) - Aniekpeno Udoh, Jo Sondre Aas (Nyborg fra 62’)