En seier vil gjøre godt i klubbkassa Verdal gleder seg til å sende et eliteserielag ut av cupen, men klubben trenger også de inntektene de kan få.

Det var duket for den andre runden i årets utgave av norgesmesterskapet i fotball. Etter at Verdal slo ut Buvik og Vuku i kvalfiseringen, så tok Nils Petter Austads menn turen til Kolstad for å spille runde én i cupen. Det endte med nok en seier for verdalsherrene, og nå va det altså klart for runde to i NM.

Eliteserielaget Kristiansund hadde tatt turen til Innherred.

Innherred fulgte kampen direkte og ga dere oppdateringer!