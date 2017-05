Levanger mot RBK enda en gang

Mange hadde nok avskrevet muligheten for nok et møte mellom lagene, idet NFF selv har sagt at de ikke skal sette opp liknende oppgjør for tett på hverandre.

Men likevel skjer det gang på gang, og til uka blir det på ny kamp mellom Levanger og Rosenborg i cupen.

I 2013 var det stor folkefest i fantastisk sommervær på Moan. I 2015 ikke like stor fest da været var langt dårligere. Det spørs nok om ikke været også vil spille en rolle for om det blir stor publikumsvandring til kampen til uka.

Også i 2009 møttes lagene i cupen, samt i 2004. Dermed fem ganger på tretten år altså.