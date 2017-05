På Sicilia for å lære

Kickbokseren fra Verdal har fått mulighet til å dra på landslagssamling i den italienske byen, og dagen etter ankomst kan personlig trener Ronny André Holberg fortelle at den lovende idrettsutøveren allerede er godt i gang.

I tillegg til det norske landslaget er de italienske verdensmesterne (tre på både dame- og herresiden) med på samlingen.

– Maria får altså trene sammen med den beste kvinnelige kickbokseren i hele verden, og vi lærer mye av disse folkene, fremhever Holberg.

Trener-opplæring også

For i tillegg til at hans elev og resten av det norske landslaget får særdeles god oppfølging og trening, får også han som bonus god opplæring og tips om hvordan man kan trene både barn på en fantastisk måte og hvordan utøvere på høyt internasjonalt nivå må følges opp.

– Å få æren av å bli tatt ut til dette i regi av landslaget og Norges Kickboxingforbund er en ren og skjær motivasjonsboost og en vitamininnsprøytning for videre satsing og klubbutvikling i Verdal, sier Ronny André Holberg.

Han beskriver italiensk idrettskultur for å være i en klasse for seg selv når det gjelder respekt for andre, menneskeverd og menneskesyn.

– De er fabelaktige til å ta vare på barn og ungdom, skryter Holberg.

Den norske landslagssjefen i kickboksing er italiensk, og nasjonen har verdens beste utøvere innen pointfighting i alle klasser både på junior og senior.

Tøft program

Treningene gjennomføres i det som heter Aikya kickboxing training center, og bare i den ene klubben i Palermo er det 500 barn blant medlemmene, i tillegg til flere ungdommer og voksne.

Fredag var det tre økter for utøverne, og slik fortsetter det både lørdag og søndag. Også på mandag skal det trenes.

– Det trenes morgen, formiddag og kveld, både med teknikktrening og sparring. Samtidig må utøverne holde fokus mellom øktene med riktig ernæring, kosthold, væskebalanse og forberedelse, i tillegg til det fysiske og psykiske aspektet, sier Ronny André Holberg.