Verdal uten kapteinen og toppscoreren til Bodø

Onsdag ble det slutt på cupeventyret for Verdal, da Kristiansund ble for sterke på Coop Arena og vant 4-0. Det tidlige ledermålet gjorde at gjestene kunne senke seg litt, og Verdal utnyttet muligheten til å føre kampen rent spillemessig i perioder frem til eliteserielagets andre mål et stykke ut i andre omgang.

Hans Kristian Nordvoll satte sågar ballen i nettet ved en anledning, men protesterte ikke på at assistentdommeren vinket det hele av for offside.

Lørdag er det tilbake i hverdagen for verdalslaget, som reiser til Bodø for å møte Junkeren. Et lag som har kommet omtrent like godt i gang som Verdal i den svært jevne 3. divisjonsavdelingen. Den kampen får ikke kapteinen og toppscoreren spille, idet han allerede har rukket å plukke med seg tre gule kort.

– Vi har en bra stall. Jeg tror laget som drar oppover klarer seg godt uten meg, sier Nordvoll.

Et annet usikkerhetsmoment er Adrian Krysian, som var ivrig på å spille mot Kristiansund, men ikke fikk lov på grunn av sin hovne ankel. Fortsatt kan det være at det blir for tidlig for polakken å komme tilbake på banen etter smellen han fikk seg i 1. omgang mot Molde 2 i sist seriekamp, i hvert fall å spille fra start av.

En som nok garantert starter i Nordlandshallen er Sigurd Røstad Olsen. Midtbanespilleren scoret sitt første for sesongen mot Molde, og hans dype løp kan bli fine å understøtte angrepet med også i Bodø.

– Jeg tror vi skal være sterke nok til å ta Junkeren, selv med en ekstra kamp i beina i forhold til dem. Den skal vi trene av oss i dag, og så skal vi ha en behagelig reise nordover på lørdag, sier Olsen når Innherred prater med ham fredag ettermiddag.

Verdalslaget reiser med fly ved 11-tiden, og får tid til lunsj og en beinstrekk i Bodø før det bærer til Nordlandshallen. Etter kamp blir det dusj og mat og fly hjem igjen på kvelden.

– Det blir omtrent som en vanlig bortekamp i trondheimsområdet, bare med fly istedet for buss, konstaterer Sigurd Røstad Olsen.

At Verdal klarte å henge med Kristiansund spillemessig i to tredjedeler av kampen og dessuten har den strålende oppvisningen mot Molde 2 sterkt i minnet før oppgjøret mot Junkeren mener den mangeårige verdalsspilleren er godt å ha med seg før Junkeren-kampen.

I og med at det bare er fire poeng ned til Steinkjer under streken, samtidig som det bare er to poeng opp til topplaget Blink, vil kampen i nord være ganske avgjørende for om Verdal hekter seg på i toppen eller faller flere hakk nedover på tabellen. Cupexiten gjør i hvert fall at de ene og alene kan konsentrere seg om seriespillet, som tross alt er viktigst.

– Det er artig med cup også, og vi skulle gjerne kommet videre for å fått en kamp med enda mer appell enn hva Kristiansund ble. I tillegg må også være ta litt av skylda for at det ikke kom flere tilskuere på cupkampen enn på seriekampene våre, sier Sigurd Røstad Olsen.