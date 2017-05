AZ Alkmaar og Jonas Svensson rotet det til

Før returoppgjøret i playoff-finalen mot Utrecht hadde Jonas Svensson og hans AZ Alkmaar et glimrende utgangspunkt. De vant nemlig hele 3-0 på eget gress. Men det hjalp lite da de vartet opp med en meget skuffende forestilling i returoppgjøret.

Straffesparkkonkurranse

Utrecht gjorde nemlig akkurat det AZ viste opp med på hjemmebane. De vant 3-0, og dermed ble det ekstraomgangen.

Det ble ingen mål i løpet av de to ekstraomgangene, og dermed skulle det hele avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Der var det Utrecht som trakk det lengste strået, og det betyr at Svensson og co. ikke får delta i Europa League den kommende sesongen. En skikkelig nedtur for ham og resten av AZ Alkmaar.