Kvinnelaget jakter tabelltoppen

Tror på opprykk etter en god åpning på sesongen Og de merker at de andre lagene har respekt for dem.

Nå begynner det virkelig å likne noe Hanna Sørensen og Verdals kvinnelag slo Nardo 4-1 og ligger helt i toppen.

Det er duket for Verdals sjette seriekamp for sesongen. Før dagens kamp ligger de som nummer to på tabellen bak NTNUI som har to kamper mer spilt.

Verdalingene har tatt turen til Kyrksæterøra for å spille mot KIL/Hemne 2. Vinner de denne overtar de tabelltoppen, og som avisa har skrevet tidligere er et opprykk til 2. divisjon ikke usannsynlig for verdalskvinnene.

Verdal stiller med følgende tropp: Emilie Holthe Kjesbu, Kamilla Østerås, Ida Bakkan, Marie Fornes, Annika Bakkan, Hedda Bjørken Winnberg, Ingrid Noem Berg, Hanna Hofstad Sørensen, Frida Indahl, Aurora Auran, Elise Helden Helberg, Ingrid Borgen, Christel Brekstad Eidem, Nora Sagvold, Liva Vollan, Synne Aksnes.

Innherred oppdaterer kampen underveis (kampstart 15:00)!