Kvinnelaget jaktet tabelltoppen

Det var duket for Verdals sjette seriekamp for sesongen. Før dagens kamp lå de som nummer to på tabellen bak NTNUI som hadde to kamper mer spilt.

Verdalingene hadde tatt turen til Kyrksæterøra for å spille mot KIL/Hemne 2. Med seier ville de overtatt tabelltoppen, og som avisa har skrevet tidligere er et opprykk til 2. divisjon ikke usannsynlig for verdalskvinnene.

Men, det ble ikke den kampen de hadde håpet på søndag ettermiddag.

Ser fremover

Etter kampen sier trener Kim Tore Løding følgende til Innherred:

- Det var en dårlig førsteomgang. Andreomgangen var bedre, men vi taper grunnet personlige feil. Vi er for tafatte og tror at det ting gå av seg selv. Nå har vi ikke kamp før 12. juni (hjemme mot Byåsen 3, journ.anm.), og vi må bruke tiden frem til da på å trene godt og være på hver trening.

Vi fulgte kampen direkte

90. min: Slutt. Verdal taper 2-3 borte mot KIL/Hemne 2, og tar dermed ikke over tabelltoppen som de kunne gjort med seier her.

90. min: Verdal får scoring annullert grunnet offside. Verdalsleiren er uenig og mener deres spiller står minst to meter onside.

88. min: MÅL. 3-2! Verdal reduserer ved Ingrid Borgen. Hun fyrer av 20 meter fra mål, og skuddet går rett i nettmaskene. Skal Verdal komme tilbake da?

85. min: Mål. 3-1. KIL/Hemne punkterer kampen. Nok en gang svakt forsvarsspill og noe som kan kategoriseres som en tabbe ifølge trenerteamet til Verdal.

80. min: Verdal presser på for utligning, men sliter med det. Rapportene sier at dommeren ikke har blitt en favoritt blant verdalingene.

69. min: Mål. 2-1. KIL/Hemne tar ledelsen igjen. I følge trener Løding er det en aldri så liten keepertabbe som er grunnen.

61. min: MÅL. 1-1! Synne Aksnes utligner for Verdal. Ingrid Borgen spiller gjennom på nydeligvis, og Aksnes lobber iskaldt over keeper. Vi er like langt igjen!

51. min: Verdal har hatt to sjanser innledningsvis på andreomgangen, men har fortsatt ikke fått ballen i nettet.

50. min: Trener Løding er meget fornøyd med åpningen. Han mener det er et helt annet lag utpå matta nå.

46. min: Andreomgangen er i gang! Skal Verdal snu dette da, og dermed overta tabelltoppen?

45. min - Pause. Trener Kim Tore Løding påpeker at den første omgangen var under pari, men de er klare for å snu dette!

45. min: Marie Fornes får en bra mulighet til å sørge for balanse i regnskapet, men verdalsjenta klarer ikke å omsette muligheten.

40. min: Mål. 1-0. KIL/Hemne tar ledelsen etter et solid angrep. Trener Løding melder at verdalsforsvaret burde ha avverget det hele.

38. min: Det er ikke sjokkerende at det er et målfattig oppgjør så langt. På de fire seriekampene KIL/Hemne 2 har spilt så har det kun blitt elleve mål (6-5). Det er noe som er meget lite i denne divisjonen. Verdal har til sammenlignet hatt 28 mål på fem kamper (23-5).

30. min: Kampbildet har ikke endret seg. Det er fortsatt en del frem og tilbake. Ingen scoringer i løpet av den første tredjedelen av kampen. Trener Kim Tore Løding melder om stillingskrig.

26. min: Stor sjanse til Verdal! Aurora Auran legger inn mot Hanna Hofstad Sørensen. Spissen får dessverre for de blå og hvite ikke ballen i nettet.

22. min: Trener Kim Tore Løding melder om alt i alt en jevn første halvdel av denne omgangen.

20. min: Noe frem og tilbake, men Verdal fortsatt farligst frempå. Ingen store sjanser hittil i kampen.

15. min: Verdal er et hakk hvassere, men har ikke fått omsatt mulighetene sine enn så lenge.

10. min: Det er fortsatt målløst etter at ti minutter er passert på Kyrksæterøra. Verdal har åpnet offensivt og friskt, mens hjemmelaget ligger kompakte defensivt.

1. min: Kampen er i gang!

Verdal stilte med følgende tropp: Emilie Holthe Kjesbu, Kamilla Østerås, Ida Bakkan, Marie Fornes, Annika Bakkan, Hedda Bjørken Winnberg, Ingrid Noem Berg, Hanna Hofstad Sørensen, Frida Indahl, Aurora Auran, Elise Helden Helberg, Ingrid Borgen, Christel Brekstad Eidem, Nora Sagvold, Liva Vollan, Synne Aksnes.