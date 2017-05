Sterk borteseier for Levanger

Elverum 0-2 Levanger Vi fulgte kampen direkte Det ble en enkel seier for LFK borte mot Elverum.

Mateo-perle

Det var to formsterke lag som møttes til dyst på Elverum Stadion søndag kveld. Sist lagene møttes i Østerdalen endte det 0-0. Heller ikke denne gangen ble det mange sjanser og mye mål, men vi fikk nok av underholdning!

Etter ti minutter fikk Kim Robert Nyborg en fin mulighet til å sende Levanger i ledelsen, men rogalendingen brukte for lang tid med kula, og skuddet ble blokkert. Fem minutter senere fikk vi se litt spansk magi. Etter et kort hjørnespark endte ballen opp hos Adría Mateo Lopéz, som fra 20 meter bøyde ballen i en nydelig bue over Fredrik Tervaniemi og i mål via stolpen. Det var katalanerens andre scoring på like mange kamper denne uka. Etter scoringen tok Levanger kontroll over oppgjøret, men skapte ikke de helt store sjansene. Vertene skapte om mulig enda mindre, og foran Julian Faye Lund i LFK-buret skjedde det ingenting.

Fem minutter før pause tok kampen en ny vending. Erlend Eggen Persgård kom sent og tøft inn i en takling på Bent Sørmo. Etter en prat med assistentdommer, som for øvrig hadde veldig god utsikt, valgte dommer Christian Moen å dra opp det røde kortet. Dermed måtte Elverum spille over en omgang med ti mann.

Nok en utvisning

Fem minutter ut i andre omgang fikk Elverum sin første målsjanse. Sivert Solli gjorde et fantastisk forarbeid, men avslutningen fra skrått hold ble glimrende reddet, og slått til hjørnespark av Faye Lund. Kun få minutter senere måtte nok en Elverumspiller gå i dusjen. Robin Sulaka hadde gult kort fra før da han feide ned Espen Berger, og ble korrekt idømt sitt andre gule for dagen. Dermed fikk altså Levanger spille den siste halvtimen med to mann i overtall.

Med kun åtte utespillere på banen klarte ikke Elverum å skape noe som helst. Motsatt vei skjedde det heller ikke stort, men fem minutter før slutt falt avgjørelsen. Tønne slo en god corner, og Nordberg steg til værs og stanget inn spikeren i den berømte kista. Nok en trepoenger for Levanger, som nå kan begynne å se oppover på tabellen.

På onsdag kommer Rosenborg på besøk til Moan for å spille tredje runde i cupen. Smeller cupbomben i Nord Trøndelag? Kampen følger du direkte på våre nettsider.

Disse var på banen:

Elverum (4-3-3): Fredrik Tervaniemi - Peder Nersveen, Igor Cukovic, Rebin Sulaka, Erlend Eggen Persgård - Remi Andre Svindland, Carlos Gaete, Marius Hagen (Simenstad fra 53’) - Sivert Solli (Bellchen fra 65’), Adnan Cirak, Amor Layoni (Enkerud fra 85’).

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund – Bent Sørmo (Rønning fra 51’), Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne – Marcus Astvald, Horenus Tadesse (J. Wrele fra 60’), Adría Mateo Lopéz – Robert Stene (Aamodt fra 73’), Jo Sondre Aas.