Supersupporterne klare for kamp

Lite søvn

I forbindelse med at Verdals herrelag spiller bortekamp mot Junkeren i Bodø, så har en gjeng trofaste supportere tatt turen nordover. De er nå vel fremme, og alt ligger til rette for at de skal se guttene sine hente hjem tre poeng.

Natt til søndag tok gjengen nattoget nordover til Bodø. Blant supporterne er Rune Myhre, og han påpeker at de er i godt humør tross lite søvn.

- Vi har hatt en fin tur med toget i natt, selv om det ikke ble mye søvn.

Tror på seier

Nå er gjengen på plass, og alle sammen ser positivt på kampen i ettermiddag.

- Alle sammen tipper borteseier, forteller Rune Myhre til avisa.

Etter verdalskampen skal de til Aspmyra for å se Bodø/Glimt mot Mjøndalen, og deretter blir det å finne seg en pub i Bodø by. Rosenborg spiller nemlig borte mot Vålerenga i kveld, og det er en kamp de ikke kan gå glipp av.

