Stenemagi blir TV-underholdning

Norges fotballforbund har i samarbeid med Norsk Toppfotball og Eurosport (Discovery) satt opp TV-kampene i OBOS-ligaen i høstsesongen - unntatt de to siste rundene).

Alle kampene går på nett (Eurosport Player) og plusskanalene, men hver runde går det også kamper på hovedkanalen Eurosport Norge - som de aller fleste har som del av den helt vanlige TV-pakken sin.

Den 20. august er kampen Ranheim - Levanger den utvalgte, og sendes direkte på Eurosport Norge klokken 15.00 denne søndagsettermiddagen. For øvrig er det dagen etter den tradisjonsrike Åge-konserten i Folkeparken i Verdal - så her går det an å ligge utpå litt og finne Eurosport-kanalen når den verste kuringen er over.

24. september står Levanger på ny på plakaten. Da er det bortekampen mot Start som kringkastes fritt på Eurosport Norge til samme tid.

Som om det ikke var nok, så kommer Levanger en tredje gang på Eurosport Norge i høst den 15. oktober klokken 15.00 . Da kjemper laget forhåpentligvis om en av de øverste plassene på tabellen i kamp mot Bodø/Glimt på Aspmyra.