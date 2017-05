Cupeventyret over for Levanger

Se Levanger - Rosenborg Fra klokken 18.30 kan du både se kampen og dele dine betraktninger.

Effektivt Rosenborg

Det var duket for folkefest i cupens tredje runde på Levanger Stadion. 2078 tok turen for å se Norges beste fotballag spille mot Nord-Trøndelags beste lag. Det var en jevnspilt affære lenge.

Selv om Rosenborg tidlig tok kontroll over kampen, spilte Levanger seg inn i oppgjøret, og frem til halvtimen var passert var vertene fullt på høyde med serielederen i Eliteserien. Både Aniekpeno Udoh og Kim Robert Nyborg hadde store muligheter til å sende Levanger i føringen før det smalt motsatt vei.

Tom Erik Nordberg spilte en horribel feilpasning, og plutselig var Mike Jensen og Pål Andre Helland på vei mot målet til Julian Faye Lund. Espen Berger la førstnevnte i bakken, og fra elleve meter hadde nevnte Helland ingen problemer med å sette inn 0-1.

Få minutter senere doblet Matthias Vilhjalmsson ledelsen. Udoh mistet ballen enkelt, og Jevtovic serverte islendingen som fikk en enkel jobb med å score Rosenborgs andre for dagen.

Fornyet håp

Tjue minutter ut i omgangen skjøt Tadesse liv i Levangers håp om en cupsensasjon. Adria Mateo Lopéz spilte verdalingen gjennom i bakrom, og unggutten driblet Marius Lundemo på rumpa før han satte inn reduseringen. En glimrende prestasjon av duoen som var Levangers beste onsdags kveld.

De påfølgende minuttene gikk drømmen om å slå storebror i tusen knas. Matthias Vilhjalmsson scoret ikke én, men to ganger i løpet av de neste fem minuttene. Dermed ble de siste tjue minuttene en ren transportetappe for laget til Kåre Ingebrigtsen. På tampen av oppgjøret pyntet Robert Stene på resultatet da han satte inn 2-4 på et hjørnespark ett minutt før slutt.

Trekningen av cupens fjerde runde ser du på NRK2 i kveld 21:30.

Søndag 4.juni møter Levanger Åsane hjemme på Moan. Kamper følger du naturligvis på våre nettsider.

Disse var på banen

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Pål Aamodt (Strand fra 56'), Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald, Horenus Tadesse, Adria Mateo Lopez, Kim Robert Nyborg (Stene fra 56') - Jo Sondre Aas, Aniekpeno Udoh (A. Wrele fra 46').

Rosenborg (4-3-3): Arild Østbø - Erlend Dahl Reitan, Johan Lædre Bjørdal, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach - Mike Jensen (Botheim fra 84'), Marius Lundemo, Fredrik Midtsjø (Meling fra 75') - Milan Jevtovic, Matthias Vilhjalmsson, Pål Andre Helland (Bakenga fra 75')