Flott forbedring i gatefotball-NM

Foreningen Mot Stoff Innherred deltok i år for andre gang i NM i gatefotball. Noen av spillerne var også med i fjor, men i år hadde de mulighet til å sende en bredere tropp til mesterskapet.

Røk i åttedelsfinalen

26. til 28. mai spilte de kamper mot andre gatefotballag i Tønsberg. NM arrangeres av Frelsesarmeen, og favner hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger.

I høst skal VM (Oslo 2017 Homeless World Cup) spilles på Rådhusplassen.

FMS Innherred gjorde sakene sine godt i NM i Tønsberg. Etter kjempebra innsats tapte de mot FA Bergen i åttedelsfinalen. Laget fra vestlandshovedstaden vant til slutt hele turneringen.

Mens NM-sluttspillet fortsatte ble FMS Innherred med i en mindre turnering - og den gikk de helt til topps i. Dermed ble det en liten pokal med hjem likevel.

– Vi tar med oss enorm lærdom av å ha møtt de beste, og for å bli best må vi bare trene enda hardere for å slå de andre neste år, sier lagleder og FMS-representant Heidi Normann Austad etter NM-innsatsen.

Til sammen 28 lag fra hele landet deltok i årets turnering, og exiten i åttedelsfinalen gjorde at FMS Innherred forbedret seg fem plasser fra i fjor.

Midtnorsk gateliga

Neste mål for innherredslaget blir å vinne gateligaen i Midt-Norge, før blikket rettes frem mot neste års NM i Kongsvinger.

Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i 2005, og armeen har selv gatefotballag i Oslo, Tønsberg, Larvik, Kongsvinger, Lillehammer, Trondheim, Bergen, Stavanger og Sandnes. De er også ansvarlig for det norske landslaget i gatefotball, som naturligvis skal delta i VM på hjemmebane i august/september.

Frelsesarmeens gatefotball er en del av armeens rusomsorg, og støttes av Helsedirektoratet, Sparebankstiftelsen, Hjelpestikfondet, Active Sportswear Norge og flere til. VM støttes dessuten av New Balance Norge og Erik Arnesen Bryn AS.

