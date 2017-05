Hvor har det blitt av mosjonistene?

Tour de Tomtvatnet går av stabelen lørdag 10. juni. Påmeldingene tikker inn, men foreløpig er det i konkurranseklassene hvor tilsiget har vært størst. Midt på dagen i dag var det ifølge deltakerlista 450 påmeldte, og aller flest i «open»- og turklasser.

–Vi håper også å se flere trimmere. Gjerne også med elsykkel som det nå er åpnet egen klasse for. Det er i første rekke bredden vi ønsker å nå med Tour de Tomtvatnet, lokker påmeldingsansvarlig Arne Landrø. Sammenlignet med tidligere, er det nettopp i trimklassen at interessen foreløpig ikke har kommet opp i de høyder som rittet har vært begunstiget med tidligere. Landrø ser at trenden ikke er unik for vårt område, men at det en gjennomgangstone over hele landet, og at det er vanskelig å peke på noen enkeltgrunn til at interessen har dabbet av.

Topp i 2014

I toppåret i 2014 stilte hele 2350 utøvere til start, inkludert barnerittet. 1950 syklister deltok i selve hovedrittet. Arrangørene håper også i år å passere minst 1500, for det er ennå godt med tid til å melde sin ankomst. Og spesielt for trimklassene hvor prisen holdes fast, omtrent helt fram til rittstart. I turklassene var det aller billigst tidlig på året, mens det har vært et påslag i prisen etter hvert som det har nærmet seg. Som trimmer, uten tidtaking, kan du enten velge å sykle hele løypa på 47 kilometer, eller du kan starte i Markabygda og sykle de siste 15 kilometer inn mot mål på Moan.

Det er i år tiende gang rittet finner sted. Arrangørene legger vekt på det sosiale aspektet, og oppfordrer selvsagt også publikum langs løypa til å lage liv og røre og heie fram deltakerne.

Fredagstour

Nytt av året er innføringen av en «fredagstour». Denne er forbeholdt skoleelevene, og allerede på rittets første år har arrangementet mottatt hele 475 deltakere. Elever fra skolene i Åsen, Markabygda, Halsan, Frol, Levanger og Vårtun stiller opp, og disse har kunnet velge mellom to løypetraseer. Den ordinære løypa, eller en litt kortere utgave på 21 kilometer, via Langåsdammen. Alle sammen sykler i mål på Moan, til full innkomst-opprigg, inkludert speakertjeneste, velkomst og kanskje også noen overraskelser i vente for deltakerne . Underveis er det drikke- og næringsstasjoner for de syklende ungdommene. Det er ingen tidtaking på fredagstouren.

–Vi skal gi dem opplevelsen av å være med på et skikkelig arrangement, lover Odd Einar Aarmo.