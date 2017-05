Se Levanger - Rosenborg

Etter at Levanger hadde beseiret Mosjøen og Rosenborg hadde feid Tynset av banen sist uke, kom fredag oppsettet for 3. runde i NM.

Levanger tar i mot RBK til kamp på Moan for fjerde gang i historien. De to siste møtene for to og fire år siden endte med henholdsvis 7-0- og 4-1-seier til Rosenborg.

Innherred.no sender en takk til NRK Sport, som lar oss videreformidle streamen deres fra onsdagens 3. rundekamp på nye Moan.

RBK lover et slagkraftig lag Men Nicklas Bendtner får nok fri i onsdagens cupkamp.

– Det er et perfekt tidspunkt Magnus Powell vet det blir tøft, men har LFK flyt og litt flaks, så er det absolutt mulig å banke RBK.