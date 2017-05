Sparetiltak og strukturendringer også i Vømmøl Atletklubb

Det går frem av årsmøtereferatet som lokalavisa har fått tilsendt fra styret i atletklubben.

Mangel på økonomisk forståelse

Referatet kan tyde på at atletene rett og slett er i ferd med å organisere seg helt bort.

– Vi må huss på at mang av medlemman i klubben e totalt blotta ferr økonomisk ferståelse, sier klubbens leder etter årsmøtet som ble avholdt fredag 12. mai.

Ifølge referatet satt i overkant av 200 spenstige medlemmer parat for å høre om klubbens bragder i løpet av det siste året. I tillegg ble en håndfull avvist i døra fordi de var for friske eller forsøkte å lure seg inn forkledd som atleter.

– Lett å avsløre, når antrekket er helsetrøye, uttaler lederen.

Irettesatte forsamlingen

Lederen innledet møtet med å si at innkalling og agenda var godkjent, og at ordstyrer og referent var valgt.

Forsamlingen uttrykte en viss forundring over at dette var forhåndsbestemt, men ble raskt irettesatt av møtelederen:

– Son hi vi gjort det, son e det, å son vil det for bestandig vårrå!

Årsberetningen ble klubbet og regnskapet godkjent. Gjennomgangen av de forskjellige postene i regnskapet ble kort og konsist kommentert slik fra kasserers side: – Vi har itj pæng!

Total forvirring

Revisjonsberetningen var heller mager. Årsaken kan være at revisor det siste året har vært noe redusert, siden han har brukt mye energi på å sitte i komiteen som skal sikre livskvalitet i Vømmøldalen - uten å få behandle saker om sentralisering og skolestruktur.

Møtet gikk likevel ganske knirkefritt helt til den faste togsaken kom til behandling. Da ble forvirringen total.

Ordstyrer ga ordet til kasserer. Tradisjonelt inneholder denne saken planene for deltakelse i vømmøltoget, og legges da frem av lederen av togkomiteen. Men denne gangen var det altså kassereren som la frem saken.

30 forslag - ett realistisk

Han la frem i overkant av tredve ulike forslag til atletenes deltakelse, men kun ett av dem kunne på økonomisk grunnlag garantere for klubbens videre eksistens.

I korte trekk gikk forslaget ut på at samtlige av klubbens medlemmer selv tar seg til togstart for egen kostnad, og deretter går i samlet prosesjon til rutens endepunkt. Klubben kan til nød investere i et juleslips til hver deltaker for å markere at årets tema i vømmøltoget er «Jul i Vømmøldalen».

Måtte svare for pengebruk

Klubbens leder måtte selvfølgelig svare for hvorfor togkomiteen var satt til side, og hvor klubbens penger hadde blitt av.

– Dåkk må da ferstå at kasserer å æ har gjort et årntle arbe. Æ å hainn, ilag, har kjørd prosæssa som grunnlag ferr dagens beslutning. Det e klart det koste når æ å hainn prosæssere.

Forklaringen fikk lite gehør i forsamlingen, men lederen forsvarte seg videre:

– Dåkk skjønn itj en skit, det e normalt at kasserer har et utvida ansvar når økonomien e skral. Æg dokk itj vætt?

Krevde lederens avgang

Det kom krav fra salen om leders avgang, og møtet ble enig om å gå direkte til valg - før togsaken skulle tas opp igjen etterpå. Men innstillinger til valget manglet.

– Nån valgkomité har vi da ailler hatt. Denne hi da brukt å årna sæ, tordnet den avtroppende lederen.

– Ka vi trøng følk te da? Æ å kasserarn hi da kontroll. Å den toget bli da greitj te såmmårn det sjø.

14 nye komiteer

Etterpå oppstod det en debatt på hva klubben egentlig skal ta seg til det neste året. Mange forslag var naturligvis av atletisk karakter. I mangel på leder og beslutningsdyktighet ble det like godt knyttet en komité til hver av de totalt fjorten forslagene.

De mest ytterliggående var kanskje komiteene for kvalitetssøvn og kjepphest.

Togkomiteen ble derimot oppløst, da den allerede var overstyrt en gang. Kasserens over tredve forslag til opptreden ble vedtatt sendt ut på en intern høringsrunde hos de nye komiteene. Høringsfristen ble satt til 31. mai.

Æ har bestemt oss

Av hvem og hvordan den lå lederløse klubben har tenkt å behandle alle høringsinnspill vites ikke. Men det ser ut til at kasserer har fått forholdsvis mye makt.

Den avtroppende lederen rakk imidlertid å lære årsmøtet følgende fra sin lederutdanning fra brakka til ordfører Storvømmølvold og komitéleder Gryne Storstuppulvold.

– Høringsinnspillene er aldri avgjørende, så læng æ har bestemt oss.