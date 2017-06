Eurosport-eksperten med prisdryss til LFK

Eurosports ekspert Roger Risholt har kåret månedens beste spillere, trenere og største skuffelser i mai.

Det siste slipper LFK greit unna etter flotte resultater og ditto prestasjoner den siste måneden.

– Månedens trener er Magnus Powell, fastslår eksperten, og forklarer det med den betraktelige hevingen av poengfangsten sammenliknet med sesongens første måned.

– Han har fått laget til å tette igjen bakover og heve spillet kraftig. 9-3 i målforskjell er best av alle i OBOS-ligaen, argumenterer Risholt.

På lista over spillere som har fremhevet seg nevner Eurosport-eksperten to i rødt og hvitt. Selv om Risholt mener Starts Daniel Aase var aller best i mai, rangerer han Adria Mateo Lopez like bak.

– Han er en klassisk elegant spanjol, flink til å løse opp spillet og har god oversikt. I tillegg flytter han beina bra.

På femteplass på lista er Erik Tønne.

– Han har vært solid og er mye av grunnen til at LFK bare har sluppet inn tre mål på fem kamper i mai. I tillegg er han god offensivt, skryter Roger Risholt.