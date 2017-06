Verdal rotet bort to poeng mot Mosjøen

Verdal spilte 2-2 hjemme mot Mosjøen lørdag. Laget lå under 0-1 til pause, men en opphenting i 2. omgang sørget for 2-1 etter skåringer fra Adian Krysninan og David Weatherson.

Da det gjensto ti minutter lagde Verdal-midtstopper Erik Olsen frispark like utenfor sekstenmeteren. Mosjøens Fredrik Pettersen la ballen over muren, og til høyre for keeper Maciej Krystian Rainowski som var på ballen, men ikke kunne hindre skåring.

– Han holder rundt meg og faller på meg. Jeg er på ballen, sier en frustrert Erik Olsen som ønsket å snakke med dommer Tom-Jøran Henriksen Solstrand etter kampen.

Olsen måtte forlate klubbhuset med uforrettet sak.

– Men det er ikke han som gjør at vi ikke vinner i dag, sier Erik Olsen.

– Dårligere enn oss

Også Verdal-trener Nils Petter Austad var misfornøyd med dommeravgjørelser lørdag.

– Frisparket som fører til målet kommer etter det som er en ren takling. Jeg ser det selv. Dommeren dømmer fem frispark i det området der, og alle er feil. Det er helt latterlig, mener Austad.

– Litt skuffet over dommeren?

– Jeg syns han var enda dårligere enn oss, sier Austad.

– Får lov til å være misfornøyd

Innherred får tak i dommer Tom-Jøran Henriksen Solstrand på telefon senere lørdag kveld. Han ville ikke kommentere frisparket som ble gitt i forkant av Mosjøens utlikning.

– Jeg har ingen kommentar. Jeg har ikke behov for å kommentere, sier Solstrand.

– Verdal var ikke fornøyd med dommeren?

– Det får dem lov til å være, sier Solstrand.

– Dårligere enn på trening

Men Nils Petter Austad var først og fremst misfornøyd med egne spillere. Han mener 1. omgangen var katastrofe.

– For første gang i år er jeg skikkelig misfornøyd. Den 1. omgangen er dårligere enn hva vi har vært på noen treninger. Vi jobber dårlig og det er ingen glød. Etter pausen prøver vi å gjøre noen grep, og vi lykkes forsåvidt med det. Det er en helt annen glød, og vi skaper mange store sjanser - sju-åtte sjanser, og vi skårer to. Men i dag er det tre poeng som er pari, oppsummerer Austad.

Neste lørdag spiller Verdal borte mot serieleder Stjørdals-Blink.

– Det blir en helt annen kamp, og da må vi selvfølgelig være bedre enn i dag. Vi skal mobilisere, men nå er det bare å få dette ut av kroppen først, sier Austad.

Skotsk lyspunkt

Verdals skotske goalgetter, David Weatherson, kom inn etter pause, og skåret sitt tredje mål for året. Det som ut som han skulle bli matchvinner.

– Jeg tenkte vi skulle vinne enkelt, men en vinner ikke kamper med feil holdning. Dette er så dårlig, for vi begynner jo sesongen veldig bra. Vi må vinne hjemmekampene mot bunnlag, sier Weatherson.

Han føler seg som en veteran på laget.

– Jeg er snart 31 år, og vet hva vi må gjøre. Jeg kan bare prate med de yngre guttene på laget og håpe at de forstår at vi må gi 100 prosent i kamp og på trening. Det er så viktig, sier Weatherson som håper å starte mot Stjørdals-Blink.

– Ja, jeg håper å starte neste kamp. Vi skal spille dobbelt så bra da, sier Weatherson.

Må stå vakt

Nils Petter Austad skryter av dagens målskårere, men kan ikke love at Weatherson starter.

– De skårer begge fine mål, og viser klasse begge to med ro og presisjon. Om David starter neste kamp, er for tidlig å svare på ennå, sier Austad.

Verdalspillerne var slettes ikke ferdig for dagen da sluttsignalet gikk. Lørdag kveld er det vaktoppgaver på vømmølfesten i Folkeparken som gjelder.