- Vi går for tre poeng Men Mons Ivar Mjelde er imponert over det Levanger har fått til.

Ladet opp med bryllupsdag Kim-Robert Nyborg tok med kona til Trondheim mellom et tett kampprogram for LFK.

Det er duket for den ellevte serierunde i OBOS-ligaen i kveld. Levanger tar i mot Åsane på Levanger stadion, og alt ligger til rette for at hjemmelaget skal ta sin tredje strake seier i seriesammenheng.

Innherred gir dere oppdateringer direkte fra stadion!