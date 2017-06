Råsterk verdalsjente

Skrevet av Geir Olav Flåan

- Jeg satte meg et hårete mål før helga om å klare 400 kilo. Da visste jeg at absolutt alt måtte klaffe. Så klarte jeg det! Marita Hårberg Vaterholm er et stort smil etter å ha fullført sitt første NM med fullt styrkeløftutstyr, og hvilken debut det ble.

Veldig nervøs

25-åringen fra Verdal, som løfter for Skogn IL, innledet med å øke sin personlige rekord i knebøy fra 150 til 157,5 kilo.

Hun fulgte opp med å tangere bestenoteringen på 92,5 i benkepress før hun knuste gamlepersen i markløft med ti kilo, da hun løftet 150 tunge kilo opp fra gulvet i én jevn bevegelse.

- Kanskje hadde jeg enda mer inne i markløft. Tror kanskje det, sier Hårberg Vaterholm.

Mesterskapet ble forøvrig avviklet på Scandic Hell Hotell i Stjørdal.



Spent, forventningsfull og litt søvn- og spisetrøbbel før NM satte i gang, men da hun først var i gang leverte hun varene og vektene til gangs.

- Jeg var fryktelig nervøs. Sov lite og dårlig natta før konkurransen og hadde litt vanskelig med å få i meg nok mat, sier hun, som veide inn på 61,3 kilo, og hadde dermed god vektmargin i 63-kilosklassen.

- Verdens beste klubb

Verdalsjenta brukte lørdagskvelden til å feire NM-innsatsen på Vømmølfestivalen, men med seg dit hadde hun en ny og stor porsjon motivasjon.

- Absolutt. Dette var en veldig bra og artig opplevelse. Det var stort å være med, så det skal bli flere NM, lover 25-åringen som trener styrkeløft fem ganger i uka. Noen av treningene gjør hun på Verdal, og noen på Skogn der hun treffer gode treningskamerater.

- Det er veldig bra miljø. Det er den beste klubben i verden, sier hun om styrkeløftermiljøet i Skogn.

- Hvor stort er det miljøet?

- Vi er vel seks-sju som trener hardt og seriøst, flest kvinner, sier Marita.

Drømmen er 200 i knebøy

Den råsterke 25-åringen har ikke tenkt at milepælen på 400 kilo sammenlagt skal være den siste hun runder. Når ett hårete mål er innfridd, så er det bare å se videre.

- Ja, jeg må jo sette meg nye mål. Jeg drømmer om å klare 200 kilo i knebøy. Dit er det langt, men det er ikke umulig, sier Marita Hårberg Vaterholm, som altså satte ny pers under NM med 157,5 kilo i knebøy.