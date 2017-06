Suverene Levanger tok sin tredje strake seier

Levanger - Åsane Vi fulgte kampen direkte Innherred satt ringside på Levanger stadion og fulgte kampen minutt for minutt.

- Vi går for tre poeng Men Mons Ivar Mjelde er imponert over det Levanger har fått til.

Dødball-mål

FormsterkeLevanger jaktet sin tredje strake seier i OBOS-ligaen da Åsane hadde tatt turen fra Bergen til Innherred. Etter en noe trå start våknet hvittrøyene til liv, og da ble det en fin kveld for de 669 tilskuerne som hadde tatt turen for å se matchen på Levanger stadion.

Levanger viste seg fra en svakere siden enn på lang tid innledningsvis på kampen. Men, etter 28 minutter snudde de den noe negative trenden.

Etter et hjørnespark og noe klabb og babb inne i feltet dukket måltyven Robert Stene opp. Han var iskald og headet ballen enkelt i mål fra fem meter.

Like etter var LFK nok en gang frempå etter en dødball. Denne gangen etter en innøvd variant på hjørnespark kom Adria Mateo Lopez til avslutning fra 18 meter. Han dundret ballen i tverrliggeren. Like etter skulle LFK dog få betalt for en annen type dødballvariant.

Da det sto 38 minutter spilt på resultattavla fikk Levanger tildelt et frispark i god innleggsposisjon. Både Marcus Astvald og Erik Tønne latet som de skulle legge ballen inn mot mål, men ingen av dem gjorde noe. Gjestene skjønte lite av det som skjedde, og da Astvald la inn mot femmeteren dukket helgådalingen Tom Erik Nordberg opp. Han stupheadet ballen i krysset, og dermed sto det 2-0 på tavla.

Det ble også pauseresultatet, og det var vel fortjent at LFK hadde en komfortabel ledelse da lagene gikk inn til pause.

Effektive

Til tross for at Åsane presset bra på innledningsvis i andreomgangen var det Levanger som var mest effektive.

Etter 58 minutter vartet Magnus Powells utvalgte opp med et glimrende angrep. Stene satte fart fremover og spilte ballen ut til Astvald. Han kom seg ned til dødlinja og spilte dermed ballen førtifem grader ut til Jo Sondre Aas. Sistnevnte sendte ballen knallhardt i lengste kryss, og med det klasseangrepet økte LFK ledelsen sin til 3-0.

Resten av kampen ble kontrollert av Levanger, og seieren var sørget for at de nå ligger på femteplass og dermed playoffplass.

Neste kamp for Levanger er borte mot Kongsvinger lørdag 10. juni. Kampen følger dere naturligvis direkte på våre nettsider!

Slik spilte lagene:

Levanger benyttet seg av disse spillerne: Lund; A. Wrele, Berger, Nordberg, Tønne; Astvald (J. Wrele 66'), Lopez (Strand 77'), Taddese, Nyborg; Stene (Udoh 62'), Aas.

Åsane brukte følgende spillere: Østgaard; Bjørshol (Ueland 46'), Austevoll, Lassen (Nygard 71'), Heggland; Songve, Stephensen; Hammersland, Hestetun, Soltvedt (Manzon 71'); Herrem.