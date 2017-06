- Vi går for tre poeng

Det har blitt pinsefering i Levanger for Åsanes fotballgutter. Laget kom til trehusbyen ved 15-tiden lørdag, og drar ikke tilbake til Bergen før mandag formiddag.

- Ja, det måtte nesten bli slik. Det hadde blitt veldig tidlig opp hvis vi skulle dratt opp på kampdagen, og på søndag kveld så rekker vi ikke noe fly tilbake. Dermed blir det en natt til i Levanger etter kampen.

Innherred fikk en prat med Åsane-trener Mons Ivar Mjelde tre timer før kampstart. Guttene hadde han sendt til restauranten på Backlund, for det siste måltiden før laget tar beina fatt mot Moan.

Mjelde innrømmer at LFK ikke blir noen enkel nøtt å knekke, men at de vil ikke legge seg bakpå for det.

Imponert over Mateo

- Vi går for seier, men samtidig må vi være våkne for LFK sine overganger. Jeg også har fått med meg storspillet til Mateo Lopez på midtbanen, og han må vi ikke la få for store rom.

Mjelde er godt forberedt og vet hva som møter dem. LFK sin luftstyrke er godt kjent, så det må ikke gi bort for mange dødballer i farlige situasjoner.

- Stene er en av de beste angriperne på dette nivået. Jeg hadde Eirik Tønne på laget da jeg var trener i Fredrikstad, så jeg vet hva han står for også.

Ingen heltidsspillere

Åsane-laget består for det meste av studenter, så Mjelde er godt fornøyd med at de tok så mange poeng som de gjorde midt i den verste eksamenstida i mai.

- Vi er en bydelsklubb i Bergen med små ressurser, men jeg trives med å utvikle unge fotballspillere, sier Mjelde.

Den tidligere kraftspissen i blant annet Brann og Lillestrøm, sier at LFK sine prestasjoner har blitt lagt merke til i Fotball-Norge, og han er sikker på at Levanger blir å regne med når det kommer til kvalifiseringsplassene.

- Absolutt. Det er vel ingen overraskelse hvis det blir Start og Glimt på topp til slutt, men bak der kan Levanger absolutt være et av lagene som melder seg på.

- Skal jeg spille U på Oddsen på dagens kamp?

- He, he. Du har vel sikkert hørt det før, men kampene i OBOS-ligaen er vanskelig å spå. Vi kommer for å vinne, men alle kamper lever sitt eget liv. Kanskje du skal prøve med HUB, avslutter Mjelde og smiler, før han går inn for å få seg en matbit med resten av laget.

Kampstart på Moan er klokka 18.