Satset alt for seier

Frol IL ønsker flere til å kjempe om beinet, er konklusjonen til stevneleder Kathrine Engen i Frol ILs friidrettsgruppe. Tirsdag kveld arrangerte idrettslaget Moanstevnet, som er et rekrutteringsstevne de arrangerer for å holde friidretten i hevd og øke interessen for idretten. 27 personer var påmeldt, men kun et par seniorer.

- Målet er å perse på det jeg er med på, sier Fredrik Vehus Skjerve fra Verdal IL mens han forberedte seg til lengdehopp på Moan.

Sammen med blant annet søsteren Sigrid er han en aktiv og satsende friidrettsutøver fra Verdal, som var godt representert på Moan tirsdag.

Passer alle

Engen mener at flere hadde fått store fordeler av å trene friidrett samtidig som andre idretter.

- Friidrett passer godt som grunntrening for mye. Men vi ser at fotball og andre idretter lokker mange til seg. Men friidrett gir en individuell mestringsfølelse, som en kan vokse på, sier hun og legger til at hun håper enda flere melder sin interesse for å prøve friidrett.

- Friidrett passer alle, alt etter hva du ønsker eller har muskelfibre for: Utholdenhet, styrke eller andre øvelser, sier hun.

Åpen dør

Frol IL samarbeider også godt med blant annet Ytterøy IL og Verdal IL, og på Moan var det deltakere fra både Frol, Mosvik, Ytterøy, Verdal, og Markabygda. Engen mener det er viktig å holde en åpen profil, og Frol IL arrangerer derfor åpne treninger hver tirsdag og torsdag på Moan i sommer.

- Her kan alle få komme og prøve seg på trening. Vi har også flere treningsstevner framover, sier Engen og oppfordrer folk til å teste idretten.