Uflaks-Eirik (12) fikk drømmedag med RBK

For et par uker siden skrev Innherred.no om alle armbruddene på G13-laget til Nessegutten denne våren. Tre gutter måtte på med gips, og faktisk har det blitt en fjerde også siden den saken stod på trykk.

Fryktet keeperskole gikk fløyten

En av de uheldige var Eirik Thorhus, som skadet seg under oppvarming til en kamp i april. Da hadde han nettopp meldt seg på RBKs keeper-extra, og Eirik fryktet at keeperskolen på Lerkendal ikke ble noe av for hans del.

Keeperskolen skulle vise seg å bli helgen rett før gipsen skulle tas av.

– Dermed bestemte vi oss for å prøve likevel, sier mamma Trine Thorhus til RBK.no i dag.

Det skulle bli et godt valg, som Eirik absolutt ikke skulle angre på.

Imponerende innsats

På keeperskolen viste nemlig Eirik (12) en fantastisk innsats - og ble plukket ut som vinner av en spesiell dag med Rosenborg.

Den dagen var nå på lørdag, da han fikk følge RBK-laget tett i de siste forberedelsene til kampen mot Strømsgodset. Ikke minst bet han seg merke i hva keeperduoen André Hansen og Arild Østbø holdt på med.

Signert genser og garderobe-besøk

Men hele oppholdet på Lerkendal ble en stor opplevelse for unggutten på Nesseguttens G13-lag.

– Å få være til stede på treningen og bli med inn i garderoben var det aller største, sier Eirik Thorhus til RBK.no . Han fikk også en signert overtrekksgenser i gave.

Søndag kveld måtte han naturligvis følge «treningskompisene» fra dagen i forvegen i kampen mot Strømsgodset, der han fikk se laget vinne med enda et mål mer enn de 2-1 han hadde tippet på forhånd.