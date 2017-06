Verdal'n og Vømmøl det går itj i lag

Helgens seriekamp for Verdal mot bunnlaget Mosjøen endte med kun ett poeng for et verdalslag som egentlig har hatt en svært oppløftende start på sesongen.

Verdal rotet bort to poeng mot Mosjøen Hjemmelaget mener frispark som førte til mål aldri skulle vært gitt. – Dommeren var enda dårligere enn oss, mener Nils Petter Austad.

Knapt en eneste god kamp

Men til de som hadde klar H på oddskupongen - det hadde kanskje lønt seg å sjekke vømmølstatistikken til Verdal. Ja, kampene som laget har spilt i eller rett rundt helgen med den store Vømmølfestivalen. Noen ganger har det vært torsdags- eller fredagskamp, de fleste gangene lørdagskamp, men også søndags- og mandagskamper av og til.

Fellesnevneren er meget svake resultater, som regel også prestasjoner. Selv de to siste gangene laget faktisk har vunnet i ei vømmølhelg har det ikke vært all verden å skrive hjem om.

Statistikken taler sitt tydelige språk siden laget kom ned i 3. divisjon foran 2003-sesongen (Verdals scoringer nevnt først):

2017: Mosjøen (H) 2-2

2016: Byåsen 2 (B) 0-1

2015: Sverresborg (B) 4-4

2014: Steinkjer (B) 1-6

2013: Tiller (B) 0-0

2012: Rosenborg 3 (H) 1-1

2011: KIL/Hemne (H) 0-1

2010: Neset (H) 6-4

2009: Charlottenlund (B) 4-3

2008: Nardo (H) 0-2

2007: Stjørdals-Blink (H) 0-4

2006: Fram Skatval (B) 4-6

2005: Selbu (H) 7-2

2004: Namsos (B) 1-1

2003: Ranheim (H) 2-3

Ingen fest i år

Gjennom årene har nok mange av helgene likevel vært ganske festlige for en del av spillerne. I hvert fall lørdagen. I år stilte et fulltallig lag opp som vakter og medarbeidere i serveringen i Folkeparken lørdag kveld, og gjorde i så måte ingen skam på egne prestasjoner noen timer tidligere.

Verdal har kun tapt én kamp så langt i år, i andre serierunde mot Kolstad, og ligger trygt plassert på øvre halvdel av tabellen. Nå venter kamp mot lederlaget Stjørdals-Blink på bortebane til helgen. Festen får vente til etter kampen mot Rosenborg2 den første dagen i juli.

Det er også første sommerferiedag for denne journalisten, som har hatt den tvilsomme æren av å følge laget 15 sesonger på rad i 3. divisjon.