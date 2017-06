Stanset like godt for en dukkert

Skoleelevene smakte på Tour de Tomtvatnet allerede fredag. Og for mange var opplevelsen langt viktigere enn farta. Till-Oke Tiarks og Truls Veske stoppet like godt for en dukkert. Ved demningen, like etter stien i enden på Tomtvatnet, stoppet de opp og stupte uti.

Da må vi nesten spørre: Hvordan var badetemperaturen, 9. juni, i Tomtvatnet?

- Den var faktisk ikke så verst. Vi ble så varme opp bakkene at det bare var friskt og godt med en nedkjølende svømmetur, forteller de to tiendeklassingene ved Levanger ungdomsskole. Ved siden av dukkerten, benyttet de anledningen også til å få i seg godt med næring på matstasjonen.

- Vi spiste og drakk, og tok oss god tid, meddeler duoen. Som altså hadde hatt en super tur, men som likevel ikke var helt i kompaniskap med den lunefulle vinden.

- Det var en ekkel motvind over alt, hele veien rundt, fastslår ungdomsskoleelevene. Relativt klar også for en annen begivenhet som nærmer seg med stormskritt: Sommerferien.

- Ferdige med eksamener. Nå gjenstår bare innlevering av bøker og slikt. Egentlig er det vel basically sommerferie allerede.

Skolene i Levanger og Verdal ble tidligere inviterte til å være med på «fredagstouren», og i alt stilte nærmere 500 til start. Elevene kunne velge mellom løypelengder på 15, 21 og 47 kilometer. Sett bort fra noen vindfulle drag her og der - som så ofte for syklisten: motvind - kunne dagen knapt blitt bedre. Sol og god temperatur sørget for at turen i løypa ble av det hyggelige slaget, og da var det heller ikke så verst å komme i mål for så å sette seg til på grasvollen med en matbit, og kanskje også ta seg et bad i Eidsbotn. I målområdet hadde arrangørene sørget for en DJ som med musikken sørget for å løfte stemningen ytterligere.

Ane Linnea Hundal, Frede Aleksander Sundal, Gabriel Lien Hildrum, Oliwia Konopka, Mikael Bjørås Lægran, Frida Emilie Sundal, Ådne Krogstad Stendahl og Kristian Flatås fra Halsan skole, samt Elena Almli fra Vårtun skole koste seg også i fredagstourens trasé, og for Halsan-skolens vedkommede, var i alle fall sjuendeklassingene sterkt representerte.

- Alle i hele klassen stiller, forteller de. 18 i tallet.

Skjønt også denne buketten av ryttere syntes å merke at vinden svingte seg mer mot enn med. Selv om østavinden, teoretisk sett altså skal gi god bør mot slutten av rittet. Og nå skal vi heller ikke overdrive, for det er ingenting som tilsier at ungdommene har fått nok med dette.

- Vi stiller nok til neste år også om sjansen byr seg, bekrefter de.