Levanger med knallsterk borteseier

Det var to av OBOS-ligaens formlag som møttes til dyst i Kongsvinger lørdag. Begge lag sto med tre strake seire i serien, og alt lå til rette for en jevnspilt fotballkamp på Gjemselund.

DIREKTE: Kongsvinger - Levanger Levanger jakter sin fjerde strake seier Vi sitter ringside og gir dere oppdateringer minutt for minutt.

Overraskende matchvinner

Vertene fra Hedmark tok tidlig kontroll over oppgjøret, men skapte lite foran Julian Faye Lund. Halvveis ut i omgangen fikk Jo Sondre Aas en god mulighet til å sende gjestene i føringen. Andreas Wrele spilte en lang ball i bakrom, men alene med Simen Lillevik maktet ikke rennebuoksen å overliste sisteskansen. Få minutter senere fikk den arbeidsomme spissen en ny mulighet til å sette ballen forbi Lillevik i Kongsvinger-buret. Denne gangen prøvde Aas å runde burvokteren, men uten hell. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Etter hvilen tok hjemmelaget kontroll over banespillet. Unge Faye Lund måtte i aksjon flere ganger, men holdt buret rent. Andre omgang hadde ikke mye å komme med underholdningsmessig, men ti minutter før slutt ble vi servert et C-moment fra Per Verner Rønning. Levanger sto høyt i banen etter en dødball, og Aas la ballen til rette for midtstopperen på 20 meter. På første touch banket den høyreiste krigeren ballen i lengste kryss, og sendte Levanger til himmels. Scoringen sørget for at Levanger tok sin fjerde strake seier i OBOS-ligaen, og for øyeblikket ligger på fjerdeplass med én kamp mer spilt enn de fleste lagene.

Neste kamp spilles mot Start 18. juni på Moan. Kampen følger du på våre nettsider.

Disse var på banen:

Kongsvinger (4-1-2-1-2): Simen Lillevik - Fredrik Pålerud, Dylan Murnane, Markus Nyambwogi (Kolstad fra 78’), Fredrik Sjølstad - Harald Holter (Castro fra 88’) - Martin Ellingsen, Johan Vennberg - Maikel - Adem Güven, Pär Ericsson (Moldskred fra 70’).

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Andreas Wrele, Espen Berger, Per Verner Rønning, Erik Tønne - Bent Sørmo (Aamodt fra 62’), Adriá Mateo Lopéz (J. Wrele fra 86’), Horenus Taddese, Kim Nyborg - Jo Sondre Aas, Robert Stene (Udoh fra 65’).