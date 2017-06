Skal spille for Tromsø neste sesong

Vilde Evensen (20) ble denne uka klar for Tromsø Håndballklubb. De siste tre sesongene har sømnaværingen spilt i LHK, og sist sesong ble det 69 scoringer på henne i 1. divisjon.

Nå går hun én divisjon ned, men til et lag som har store ambisjoner for de kommende sesongene. Tromsø Håndballklubb er den nye satsingsklubben i regionhovedstaden i Nord-Norge. De skulle egentlig spille kvalifisering om opprykk fra 3. divisjon i vår, istedet ble klubben valgt som ny satsingsklubb og overtok plassen til Bravo i 2. divisjon - et av lagene LHK for øvrig slo i fjorårets opprykkskvalifisering som gjorde at LHK kom tilbake på nest øverste nivå.

– Vilde er en flott type og en solid forsterkning på bakspillerposisjon. Hennes erfaring, energi og kraft blir viktig for oss. I likhet med oss tror Vilde på vårt prosjekt, skriver Tromsø Håndballklubb på sine Facebook-sider.

I midten av mai la Evensen leiligheten på Nordlijordet i Levanger ut for salg.