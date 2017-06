Spurtoppgjør og drama avgjorde Tour de Tomtvatnet

Inspirert av Northug

Den tiende utgaven av Tour de Tomtvatnet ble avgjort på dramatisk vis. Svenske Anders Högberg hentet inspirasjon fra spurtkongen Petter Northug, mens Margrethe Kjeøy unngikk velt og kom dermed i ensom majestet på oppløpet.

Vinner av herreklassen, Anders Högberg, kom i mål på 1:22:05. Det var tøffe forhold da det regnet under hele løpet samt at det var gruset opp enkelte steder i løypa.

- Det var tøft i dag. Jeg syklet i et felt sammen med fire meget kjøresterke ryttere. Faktisk lå jeg bakerst av samtlige i tetfeltet og slet med å henge med. Jeg bidro litt utfor, men de andre var kjøresterke enn meg, forteller Högberg før han innrømmer at han har øvd seg på spurt i år:

- Heldigvis har jeg øvd meg en del på å spurte i år. Jeg vet at jeg har omkring tjue sekunder i føttene der jeg kan tråkke til. Det holdt akkurat.

Du tok en Northug altså?

- Ja, jeg gjorde faktisk det! De andre er betydelig sterkere enn meg til å sitte i front. Jeg bidro kun i de periodene der det ikke gikk så fort.

Konkurrentene veltet

I kvinneklassen ble det dog ikke spurtoppgjør. Det kunne se slik ut, men like før mål skjedde det som ikke skulle skje for to av de tre kvinnene i teten.

- Jeg ledet etter de første bakkene, og etterhvert fant jeg meg ei fin gruppe. Dessverre mistet jeg dem da vi kom til asfalten igjen. I en periode syklet jeg alene, men så ble jeg tatt igjen av de andre kvinnene som lå like bak meg, oppsummerer vinner Margrethe Kjeøy før hun forteller om en dramaisk avslutning på rittet:

- Vi kjørte sammen i syv kilometer, men like før mål veltet de to andre kvinnene. Og dermed kom jeg alene til oppløpet og vant. Litt flaks kan man si.

Kjeøy har også vunnet ved tidligere anledninger, og påpeker at rittet passer henne meget bra med tanke på lengde og løypeprofil.