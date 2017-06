Tjueseks år med engasjement

Skatvalingen Haavard Auran (46) er for mange et kjent fjes på Verdal. Han har vært engasjert i lokalsamfunnet helt siden han flyttet til bygda i 1991.

Det var kjærligheten som sørget for at Auran ble verdaling. Han fant nemlig tonen med Trine Auran som gikk skole på Skatval. Etter endt militærtjeneste fikk han seg jobb i betongfirmaet Åsmund Vangstad på Verdal, og da kom han flyttende etter til sin utvalgte.

Deretter ble det jobb hos Felleskjøpet i 1993, og der har han vært siden. Neste år er det 25-årsjubileum, og han stortrives fortsatt den dag i dag hos dem.

Han er far til Robin (25), Joakim (23), Adrian (19) og Aurora (17). Samtlige fire har vært ivrige fotballspillere, og alle sammen er fortsatt aktive. Og det er nettopp idretten som har fått Haavard Auran integrert i verdalssamfunnet.

Engasjement

Etter å ha fulgt barne tett i fotballen i en årrekke har han vært engasjert gjennom en hel masse ulike verv. Ettersom han er bosatt i Vuku er det i all hovedsak Vuku IL som er klubben i hans hjerte.

– Jeg engasjerte meg i styre og stell i 2007. Men både før og etter har jeg vært en ivrig sjel i lokalsamfunnet. Etter 2007 har jeg bidratt med mitt i verv og slikt i mange år, og blant annet var jeg med på å etablere Vukudåggån i 2009 sammen med Odd Helge Roksvåg.

Han innrømmer at ingen av dem trodde arrangementet skulle vokse seg så stort som det er per dags dato. Nå har det blitt en skikkelig folkefest i bygda.

Etter mange år med ulike verv og masse engasjement har han nå tatt seg fri fra alt. Men, den ivrige fotballentusiasten har likevel en lokal drøm han håper vil bli realisert.

– Jeg har et kjempesterkt ønske om at vi får et kvinnelag på Innherred som kommer seg opp og frem. Det er noe jeg virkelig håper skjer, påpeker Auran.

Det er ikke en urealistisk tanke ettersom kvinnelaget til Verdal ønsker seg oppover i systemet. Hans datter Aurora er toppscorer på nettopp kvinnelaget, og kanskje får han se datteren i 2. divisjon allerede neste år.

Hvilket inntrykk hadde du av Verdal før du kom hit?

– Helt ærlig hørte jeg i all hovedsak negative ting om Verdal. Det var mye snakk om et hardt miljø. Masse festing og en del narkotika. Også visste jeg om Spelet om Heilag Olav da.

Hva gjør Verdal unik?

– Industrien gjør stedet veldig unikt mener jeg. Også er teatermiljøene her helt spesiell. En annen ting som er meget positivt for lokalsamfunnet er det aktive idrettsmiljøet og samholdet som er rundt omkring på bygda. Naturen må jeg også trekke frem. Den liker jeg så godt at jeg for noen år siden investerte i ei hytte på Finnvola.

Hva mangler Verdal?

– Kanskje noen mer kjente og større butikkjeder. Ellers mener jeg at vi burde hatt flere idrettsanlegg. Nå har vi for det meste fotballanlegg. Det hadde ikke gjort noe med et friidrettsanlegg for eksempel. Både Steinkjer og Stjørdal leder på oss.

Hvordan er en typisk verdaling?

– Han snakker skikkelig bredt! Her snakker man ikke akkurat fint som vi gjør på Skatval. Da jeg kom hit var det en del jeg ikke forsto til tross for at jeg er fra Skatval. Også er jo en råner noe typisk verdaling. Ellers så er verdalinger bestemt og engasjert.

Har du blitt en ekte verdaling?

– Nei, ikke helt ekte. Jeg føler at jeg er verdaling, men samtidig er jeg skatvaling. Kanskje sånn halvt om halvt.

Du har holdt på dialekten?

– Jeg får stadig høre av kona at jeg snakker litt vel fint. Men dialekten mi er utvilsomt utvannet.