Verdal tapte mot Blink

Verdal kom tidlig under i bortekampen på Nye Blinkbanen, da Markus Balstad Husby ga hjemmelaget ledelsen etter sju minutter.

Etter hvert kom Verdal mer inn i det, og skapte flere gode sjanser uten å få uttelling. Istedet doblet hjemmelaget ledelsen før pause, etter en personlig feil i Verdal-forsvaret.

I andre omgang kjempet de blå og hvite for en redusering, og den skulle de få på et straffespark etter en hands i feltet midtveis i omgangen. Men ikke altfor lenge etterpå fikk Erik Olsen rødt kort for en takling på midten, og Verdal ble redusert til ti mann.

En avgjørelse verdalskontingenten ikke var enige i, og den tilsynelatende hardt skadede Blink-spilleren kom da seg også fort på beina etterpå.

Med ti mann klarte ikke Verdal å skape all verden, og kampen ebbet ut med 2-1 til Stjørdals-Blink.