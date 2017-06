Full fart i Leirådal

Denne helga gikk KM i orientering av stabelen i Leirådal. I området ved Ranåsen og Leirsjøen konkurrerte både små og store i arrangementet som Verdal orienteringsklubb sto bak. Rapportene Innherred har fått sier at deltagerne og støtteapparetene var meget fornøyd og imponert over hva orienteringsklubben hadde stelt i stann.

Hanket inn medaljer

Mange utøvere fra Verdal og Levanger deltok og samtlige viste skikkelig god innsats i løypene. Flere av dem sørget også for at edelt metall ble igjen på Innherred da helga var omme.

Lørdagens resultater:

Lørdag var det mellomdistanse som sto på programmet. Da kunne Frol-løperne June Munkeby, Magnhild Forseth og Paul Sirum juble som kretsmestere. Det samme kunne verdalingene Sigrid Vehus Skjerve, Martin Vehus Skjerve og Kurt Ove Melbye. Skøynars Terje Rønning ble også kretsmester.

Verdalsløperne Fredrik Vehus Skjerve og Sverre Kristoffersen fikk seg en fin sølvmedalje, og Per Grande kapret en bronsemedalje. Frolingene Line Sundsvik, Bente Sundsvik, Stian Sundsvik, Jo Severin Matberg og Harald Bakken tok alle sølvmedaljer. Lagkameratene deres Randi Jensen (bLars Sandstad Skjeset og Torbjørn Sirum sikret seg bronsemedaljer. Skøynars Elin Fiskvik løp inn til sølvmedalje, og Simen Hegstad fra samme klubb tok en bronsemedalje.

Søndagens resultater:

Søndagen var det langdistanse og jaktstart utøverne konkurrerte i. Også det ble en jubeldag for noen innherredsbygg. Frols Line Sundsvik, Randi Jensen, Magnhild Forseth, Jo Forseth Indgaard og Harald Bakken ble alle kretsmestere. Det samme ble Verdal orienteringsklubbs Sigrid Vehus Skjerve, Martin Vehus Skjerve og Kurt Ove Melbye. Skøynars Terje Rønning ble også søndag vinner av en KM-medalje i gull.

Louise Ronglan fra Skøynar ble nummer to søndag og sikret seg med det en sølvmedalje. Verdalsløperne Per Grande og Sverre Kristoffersen tok henholdsvis en sølv- og bronsemedalje på langdistansen søndag. Frolingene June Munkeby, Maren Grande og Yngve Skogstad sørget alle for at en sølvmedalje ble med hjem til Levanger. Klubbkameratene deres Ragne Munkeby, Paul Sirum, Gunnar Vatn og Arne Grevskott tok imidlertid med seg en bronsemedalje hjem.

Totalkonkurransen:

Sigrid Vehus Skjerve vant også totalkonkurransen. Det samme gjorde Line Sundsvik, Randi Jensen, Magnhild Forseth, Martin Vehus Skjerve, Paul Sirum, Kurt Ove Melbye, Terje Rønning og Harald Bakken.

June Munkeby, Maren Grande, Fredrik Vehus Skjerve, Jo Forseth Indgaard, Per Grande og Sverre Kristoffersen ble alle nummer to totalt under KM-helga.

Ragne Munkeby, Lars Sandstad Skjeset, Gunnar Vatn og Arne Grevskott ble nummer tre totalt.

Til helga er det Jukola-stafett i Finland. Der stiller både Frol og Verdal OK med flere lag.

Alt i alt var det 236 påmeldte under KM-helga. Verdal orienteringsklubb har utvilsomt gjort sakene sine meget bra i helga.

