Julian Faye Lund dropper landslagsspill

Hovedtrener Magnus Powell bekrefter overfor Innherred mandag at Julian Faye Lund (18) dropper spill for landslaget til fordel for klubbfotball i OBOS-ligaen. LFKs sisteskanse har vært solid for dem denne sesongen, og har blant annet holdt nullen i tre seriekamper på rad.

Blir på Levanger

Nylig ble den unge og lovende keeperen tatt ut til G18-landslaget. Skulle han blitt med å spille for dem ville han gått glipp av to seriekamper. Slik blir det altså ikke.

- Han kommer ikke til å dra sørover for å spille for landslaget. Julian blir her, poengterer Magnus Powell før han fortsetter:

- Han spiller jo fast for oss, og det er noe helt annet enn å spille en landskamp for G18-landslaget. Julian kommer til å bli på Levanger og spille de to kampene som kommer.

Profesjonell

Powell skryter av sisteskansen sin, og forteller om en dyktig og profesjonell spiller.

- Han er en veldig profesjonell ung keeper som setter krav. Faye Lund er rett og slett en godt skolert spiller, sier LFK-treneren.

Dermed blir den Faye Lund å se som Levangers keeper i alle kampene fremover. Det er nok utvilsomt Rosenborg fornøyd med ettersom han er på utlån fra serielederen i Eliteserien. Han blir sett på som et meget stort keepertalent i RBK-leiren.