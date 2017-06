Her kan du se baklengsmålene til Verdal

Innherred.no fulgte lørdagens kamp med tekst-live med rapporter vi fikk fra Nye Blinkbanen.

Verdals reduseringsmål på straffespark la vi ut video av i vår dekning underveis, men de to Blink-målene har vi nå kommet over på Youtube fra Blinks egen medieavdeling.

Trønder-Avisa hadde vel egentlig et ønske om å sende kampen i helgen, men fikk ikke lov av Blink da de spurte om det da planene for tredjedivisjonsdekningen ble lagt i vinter. Regionsavisa sender imidlertid de tre andre lokaloppgjørene i høst direkte.

Ovenfor her er i hvert fall Blink sine mål fra helgen, for spesielt interesserte. Å gi Deyzin Abdulla «all skyld» for 2-0-målet til Blink slik vi gjorde i vår livedekning må nok unnskyldes når vi ser disse bildene. Det var jaggu nok av muligheter for mange verdalsspillere til å avverge den muligheten før Nedzad Sisic stod helt alene med keeper Maciej Raniowski.