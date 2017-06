Ingen tabelltopp for kvinnelaget

Verdalskvinnene kan overta tabelltoppen Men da må Byåsen slås på hjemmebane.

Uavgjort

Mandag kveld var det duket for et toppoppgjør på Verdal stadion. Byåsen KF 3 tok turen for å måle krefter mot Verdals kvinnelag. Om hjemmelaget vant denne kampen ville de overtatt tabelltoppen.

Verdalingene åpnet kampen godt og var best den første halvtimen. De fikk uttelling også i form av en scoring signert ungjenta Synne Aksnes.

- Det var ei perle av et langskudd, forteller hovedtrener Ole Einar Marken til klubbens offisielle facebookside.

Godt ut i førsteomgangen får gjestene inn ei utligning, og det mot spillets gang. Dermed sto det 1-1 på resultattavla da lagene gikk inn til pause.

I andreomgangen er det bortelaget som åpner best. Etter noen minutter kommer det nok ei vakker scoring signert gjestene. Denne gangen på halv-volley fra 18 meter.

Byåsen hadde god kontroll på kampen helt til Verdal endret formasjon like før slutt. De spilte med fire spisser, og det ga uttelling da Kamilla Østerås utlignet til 2-2 åtte minutter før slutt.

Da kamplederen blåste av kampen sto det 2-2 på Verdal stadion, og dermed ble det ingen tabelltopp for Verdal denne gangen heller.

Positiv prestasjon

Etter kampen pratet Innherred med trenerteamet til Verdals kvinnelag. Alt i alt er de fornøyd med prestasjonene, og de mener at laget er på rett vei etter en svak periode den siste tiden.

- Vi synes at vi er på rett vei. Byåsens trenere mener også det samme om vår utvikling, noe vi tar med oss videre, forteller Marken til avisa før han fortsetter:

- Vi hadde fortjent alle poengene, men fotball er også litt tilfeldigheter som noen ganger går med og noen ganger i mot.

Nå gjenstår to kamper av vårsesongen før det blir sommerferie fra seriespillet. Verdal har to overkommelige motstandere i Tangmoen og Tolga-Vingelen/Os/Nansen. De møter dem på henholdsvis borte og hjemme.

- Klarer vi seks poeng på de to siste kampene så har vi mer enn to poeng i snitt per kamp. Det regner vi som nødvendig for å være med helt i toppen, påpeker Marken.

Verdal ligger i skrivende stund på en fjerdeplass med 13 poeng på syv kamper. Opp til serieleder Byåsen KF 3 er det to poeng, men de har én kamp mer spilt. Det skal nevnes at Byåsen ikke kan rykke opp ettersom de har seniorlag både i 1.- og 2. divisjon. Sokna og Nardo ser ut til å være Verdals argeste konkurrenter i kampen om et opprykk til 2. divisjon denne sesongen.

Disse spilte for Verdal:

Emilie Kjesbu, Annika Bakkan, Nora Sagvold, Hedda Winnberg, Jenny Langland, Synne Aksnes, Frida Indahl, Ingrid Borgen, Aurora Auran, Hanna Sørensen, Ingrid Berg, Erika Dagsvik, Kamilla Østerås, Elise Helberg, Marie Fornes, Ida Bakkan, Christel Eidem, Ingeborg Oldren.