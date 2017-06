Orienterer seg mot de finske skoger

Denne helga braker det løs i Joensuu i Finland. Der går nemlig den velkjente Jukola-stafetten av stabelen. Flere kjente fjes fra Innherred tar turen østover for å måle krefter mot internasjonal motstand.

Ambisiøs målsetting

Både Frol og Verdal stiller med to lag hver i Finland. For Frols del er det kun en ting som gjelder.

- Ambisjonene er klare. Vi ønsker å bli beste norske lag i stafetten, forteller trener Fritjof Sandstad til Innherred.

Det er en ambisiøs men realistisk målsetting av frolingene. I fjor ble de nummer åtte i herreklassen, og i år får de stille helt fremst på startstreken med startnummer syv.

Til sammen deltar 1587 herrelag og 1309 kvinnelag fra 21 land. Og det kommer til å være hele 16 345 løpere i aksjon i de finske skoger.

Årets høydepunkt

Tor Ove Hallem i Verdal orienteringsklubb påpeker at dette er et arrangement de virkelig ser frem til.

- Jukola-stafetten er årets høydepunkt både for elite og bredde i orienteringssporten, sier Hallem før han fortsetter:

- Vårt førstelag ble nummer 261 i fjor. Målsettingen i år er å gjøre det like bra, samt at vi ønsker å slå både Steinkjer og Stjørdals-Blink.

Verdal stiller også med et andrelag, og for dem handler det om å løpe sikkert og så godt man kan slik at det blir flere lag bak dem enn foran på resultatlista.

Disse løper for klubbene:

Verdal sender avgårde følgende utøvere: Magnus Sivertsen, Kurt Ove Melby, Jon Sivertsen, Tore Markhus, Jon Arne Skrove, Svein Inge Ydse og Anton Bjartnes løper for førstelaget. Erik Frøseth, Ole Morten Frøseth, Tor Ove Hallem, Stein Markhus, Ådne Bredesen, Marius Enes og Inge Hafstad løper for andrelaget.

Frol sender disse løperne til Finland: Johan Otto Munkeby, Yngve Skogstad, Jo Forseth Indgaard, Ulf Forseth Indgaard, Carl Petter Lyngen, Lars S Skjeset, Jørgen Fiskum, Paul Sirum, Håvard Vassenden, Stian Sundsvik, Øystein Haug, Martin Vister og Andreas Magerøy.