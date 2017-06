Levanger fritidspark blir til Levanger stadion

Innlegg Feil navn, LFK! Det heter ikke Levanger Stadion!

Levanger stadion

Siden Levanger fotballklubb spilte sin første seriekamp på den nye kunstgressbanen på Levanger fritidspark har et nytt navn på stadion blitt diskutert. Onsdag ettermiddag ble det endelige navnet vedtatt.

Det nye navnet er Levanger stadion. Dette til tross for at enkelte sjeler har vært kritisk til forslaget. Flere mener nemlig at Levanger stadion hører til der vi i dag finner Stadionparken. Uansett så har det nye navnet nå blitt vedtatt.

Opprinnelig var navnet på stadion Moan idrettspark, men etter 1997 ble det endret til Levanger fritidspark. Mange har imidlertid benyttet stedsnavnet Moan når stadion omtales, og det er nettopp dette som er grunnen til navneendringen.

- Vi føler at Levanger stadion er et naturlig navn å velge. Det er veldig positivt for Levanger kommune at klubben gjør det bra. Vi hører jo at LFK blir nevnt i alt fra lokalaviser til riksmedia. Det blir noe annet enn å kalle det Moan. For Moan kan jo være hvor som helst, men Levanger stadion forteller folk at det ligger her, forteller ordfører Robert Svarva til Innherred.

Banemester og leder for daglig leder for Levanger fritidspark, Jan Mosling, påpeker også viktigheten av navneendringen.

- Det har vært en del navneforvirring, så vi ser frem til å kunne kalle det Levanger stadion.

Søndag er den offisielle åpningen av Levanger stadion, og da kommer blant annet fotballpresident Terje Svendsen til Moan.