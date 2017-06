Satte ny verdensrekord

Under semifinalen i verdenscupen i para-roing, som blir arrangert i den polske byen Poznan, klarte levangsbyggen Birgit Skarstein å ro seg inn til tiden 10,49,94. Det er faktisk ny verdensrekord, og verdensmesteren fra Amsterdam 2014 var selvfølgelig strålende fornøyd med det hun hadde oppnådd:

– Det var helt utrolig!. Det var en veldig god følelse å komme i mål, sa Skarstein til Adressa.no , som først omtalte saken.

Skarstein gikk seirende ut av heatet, med andreplassen, Sylvia Pille-Steppart, 40 sekunder bak henne i mål.

Levanger-kvinnen beskrev verdensrekorden som et stort mål for helgen overfor Adressa.no, og utelukker ikke at hun kan slå den igjen i morgen, lørdag. Da er det nemlig duket for finale.

– Det er mulig. Jeg vet om noen ting jeg kan forbedre. Jeg kan sikker ta noen hundredeler til, så får vi se, sa hun til regionsavisa.