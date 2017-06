I anledning den offisielle åpningen av Levanger stadion var fotballpresident Terje Svendsen invitert til Levanger og Moan denne søndagen. Like før kampstart holdt han en tale for de fremmøtte, full av lovord om Levanger FKs nye praktanlegg, men også deres prestasjoner sportslig sett. Innherred.no kom i snakk med fotballpresidenten like etterpå, og fortsatte å skryte over den nye stadion.

– Dette er et kjempeflott anlegg, og jeg håper virkelig man får stor glede av det fremover. Det er en stor dag for Levanger, det her, med den offisielle åpninga. Og med de planene de har videre, med nytt klubbhus og overbygd tribune og sånne ting, blir dette en kjempestadion, sier Svendsen, og legger til:

– Men det er også et sportslig poeng i det her: Det er viktig at vi får flere trønderske lag som stabiliserer seg i OBOS-ligaen. Og gjerne rykk opp til Eliteserien for min del! Men det at vi har flere lag ... altså: Gapet fra Rosenborg og nedover har vært for stort. Derfor håper jeg Levanger stabiliserer seg nå, med det anlegget de har nå og den satsningen de har gjort. Da skal de få mye glede av anlegget.

Svendsen fortalte videre at selv om han ikke har fått sett særlig med Levanger-kamper i år, er han imponert over formen de har vist i det siste, etter en litt dårlig start.

Taler og triksing

Resten av åpningen av Levanger stadion ble markert med tale fra Robert Eriksson, styreleder i klubben, før Svendsen og deretter ordfører Robert Svarva fikk si noen ord. Svarva hedret samtidig idrettskonsulent Kjersti Nordberg i Levanger kommune, enhetsleder for drift og anlegg Helge Nyberg i Levanger kommune og byggleder Jonas Høglund. Alle tre for innsatsen de har lagt ned i forbindelse med den nye stadion. Etterpå var det duket for kamp, Levanger mot Start, og i pausen ble publikum underholdt av fotballtrikseren Adrian Krog.

Heiet på Levanger

Været kunne vært bedre, men likevel møtte det opp en god del folk - 1030 ifølge speaker.

– Vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og været kan vi ikke gjøre noe med, er Svendsens eneste kommentar til forholdene rundt åpningen.

– Men brukbart oppmøte tross forholdene, eller?

– Ja, absolutt. Det må jeg si.

– Enn kampen i dag, hva tenker du om den?

– Vi må satse på at Levanger klarer å fortsette seiersrekka.

– Du er litt Levanger-supporter i dag, altså?

– Jeg er jo trønder !, blunker fotballpresidenten.

Skryter av miljøvennlig tiltak

Et siste poeng Svendsen ville ha frem i intervjuet med lokalavisa, var innsatsen Levanger gjør for miljøet med kunstgresset sitt.

- Det har jo vært litt pes rundt kunstgressbanene i det siste i forbindelse med granulaten (gummien). Det vi har her er et miljøprosjekt, ett av tre vi kjører nå sammen med klubbene, hvor man samler opp granulaten og får den på banen igjen. Og at den slik ikke havner steder der den forurenser. At vi er med på å markere åpning av det er også viktig, altså, understreker Svendsen, før han gjør seg klar til å overvære kampen fra Levanger stadions tribuner.

Hans ønske om Levanger-seier ble dessverre ikke innfridd, da kampen endte slik den startet: 0-0. Mer om det kan du lese her.