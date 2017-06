Ruben tok ansvar da dommeren fikk strekk

I lørdagens kamp i 3. divisjon senior herrer, mellom Verdal og Mo, måtte hoveddommer Pål Jakobsen gi seg med et lite kvarter igjen av kampen. Da hadde han i det lengste prøvd å holde kampen ut, men en kraftig strekk gjorde at han sa fra seg hoveddommerjobben til fordel for den ene assistenten - og å løpe på linja var ikke noe bedre.

– Dette er en seriøs forespørsel: Er det noen som kan ta på seg å være assistentdommer, spurte speaker Arne Espen Dillan over høyttaleranlegget.

Fra G13 til 3. divisjon senior på to dager

Responsen kom fra en 15 år gammel gutt. Ruben Støfringshaug er riktignok ikke noen hvem-som-helst, med to meget talentfulle dommersøsken i Nathalie og Mathias og en pappa Leif-Arne som også driver i dommergjerningen.

En liknende dommertrio skal du lete lenge etter Når det spilles eliteserie for junior tirsdag kveld, har hoveddommeren med seg søsteren og pappaen som assistenter.

Selv kombinerer Ruben fortsatt dommerkarriere og fotballkarriere, med spill på Verdals sterke G16-lag i eliteserien. Fredag dømte han kamp i G13 mellom Vinne 2 og Egge 2. Tidligere i vår var han assistent i en kamp i for J19, som er det høyeste nivået han dømmer på til vanlig.

– Jeg satt på tribunen og så Verdal-kampen, og da jeg hørte speakeren spørre om noen kunne ta jobben tenkte jeg at det ville være en god utfordring for meg. Men jeg var ganske nervøs da jeg fikk klarsignal for å gå på linja og løp utpå banen, medgir Støfringshaug.

Vet hvordan det er

Unggutten tenkte at det i hvert fall ikke ville være noe særlig for lagene hvis resten av kampen måtte spilles uten assistentdommer på den ene siden. Som fotballspiller selv har han mer enn en gang irritert seg over offsideavgjørelser fra en dommer midt på banen uten hjelp på siden.

– Jeg spiller høyreving på laget mitt, og det er frustrerende når man vet at man er på rett side og en dommer som ikke kan se det blåser av for offside!

Ruben kom fort i varmen på linja. Allerede etter ti sekunder måtte han i aksjon på en vanskelig avgjørelse på et Mo-gjennomspill. Avvinkningen høstet anerkjennende nikk fra broder Mathias og alle som satt på linje med situasjonen - og noen protester ute på banen var det heller ikke.

Masse ros

Etter kampen fikk Ruben Støfringshaug skryt både fra den uheldige hoveddommeren, resten av dommerteamet og dommerveilederen som var til stede.

Da hadde 15-åringen på myndig vis markert både for flere offsider og innkast.

– Men kanskje heldigvis skjedde det ikke riktig så mye på min side som den andre, sier Støfringshaug. Han som egentlig hadde Verdals forsvarsside i andre omgang, byttet til Verdals angrepsside - slik at unggutten som står i Verdal IL ikke skulle måtte ta offensive avgjørelser for verdalslaget som jaktet utlikning.

Assistenten på motsatt markerte både for straffesparket som Verdal ikke klarte å utnytte, og for at ballen var over streken da Verdal fikk sin utlikning fire minutter på overtid.

– Klart, hadde jeg stått på motsatt og sett at ballen var over streken, så hadde jeg naturligvis markert for mål. Jeg er ikke redd for å ta avgjørelser som dommer. Men det var vel greit at jeg fikk de defensive avgjørelsene for Verdal. Reglene er vel også slik når det blir et slikt dommerbytte, sier Ruben Støfringshaug.

Tilbake på banen

Den lovende dommeren oppsummerer oppdraget på langt høyere nivå enn vanlig ganske enkelt.

– Det var kult.

Ingen kunne utsette noe på hans innsats, og Støfringshaug fikk vist at også yngste medlem i dommerfamilien kan ha en fin dommerfremtid.

Det er ikke flere kamper på dommerprogrammet for hans del denne våren. Som spiller er det imidlertid igjen én seriekamp, kommende fredag hjemme mot Tiller.

– Der er vi store favoritter, og vi skal vinne slik at vi beholder tredjeplassen på tabellen, lover Støfringshaug.

Videre fremover blir det også storsjøcup i begynnelsen og Dana-cup i slutten av juli, før seriespillet tar til igjen, og flere dommeroppdrag venter utover høsten. Ikke i 3. divisjon, men det blir nok en dag igjen. Han har allerede vist at han duger. Der også.