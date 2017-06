Endelig tabelltopp for Verdal

(Tangmoen 0-4 Verdal): Verdals kvinnelag har ved flere anledninger den siste tiden hatt muligheten til å overta tabelltoppen i 3. divsjon. Etter et bittert uavgjortresultat og et nederlag ble det en etterlengtet trepoenger og endelig tabelltopp for dem mandag kveld.

Tøff kamp

I følge kvinnelagets trenerduo, Ole Einar Marken og Kim Tore Løding, var det en knalltøff kamp mandag kveld. Tangmoen gjorde det vanskelig for verdalingene å spille den type fotball som de ønsker å gjøre, og i tillegg var det en vanskelig bane å spille på.

Likevel styrte Verdal kampen fra første minutt, og de følte seg aldri truet. Til pause ledet de 1-0 etter mål signert toppscorer Aurora Auran.

Utover andreomgangen noterte Ingrid Borgen seg for to scoringer, før Tangmoen sendte ballen inn i eget mål.

Da sluttsignalet lød sto det 4-0 på resultattavla, og dermed fikk de endelig en trepoenger igjen.

- Full kontroll

Verdalstrenerne påpeker at de har full kontroll gjennom kampen.

- Vi har full kontroll hele kampen. Forsvaret vårt og keeperen spiller veldig solid og nekter Tangmoen å komme til sjanser. Fremover blir det bedre og bedre utover kampen, sier de til Innherred før de fortsetter:

- Ingrid Borgen spiller igjen en knallgod kamp. Hun legger ned mange kilometre i løpet av matchen.

Tabelltopp

Før denne runden var det Nardo som toppet ligaen. Verdal knuste forøvrig Trondheims-laget hele 4-1 i mai, men etter den tid har Nardo gjort sakene sine bra. Mandag kveld møtte de Gimse til dyst, og da tapte de 4-3. Det betyr at Verdal nå har tatt over tabelltoppen.

Det gjenstår en kamp før det blir sommerferie fra seriespillet. I den kampen møter serieleder Verdal tabelljumbo Tolga-Vingelen/Os/Nansen. Vinner de den kampen tar de garantert ferie på tabelltopp.

- Uansett utfall mot Tolga førstkommende søndag, så går det mot en veldig spennende høst med mange lag i tetstriden. Vi skal forberede oss godt mot helga, og akter å spille oss til tre nye poeng før vi tar to uker helt fotballfri, avslutter verdalstrenerne.

Disse spilte for Verdal:

Emilie Kjesbu, Liva Vollan, Hedda Winnberg, Nora Sagvold, Annika Bakkan, Erika Dagsvik, Frida Indahl, Ingrid Borgen, Aurora Auran, Hanna Sørensen, Kamilla Østerås, Rikke Fjellhaug, Ingrid Berg, Christel Eidem, Ida Bakkan, Marie Fornes, Elise Helberg, Jenny Langland.